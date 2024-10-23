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Не хватает депутатов — работа сельсовета на Одесчине парализована из-за войны

23 октября 2024 15:26
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В селе в Одесской области не хватает депутатов
Село Большой Буялык в Одесской области. Фото: Facebook/Новости Большого Буялыка
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Великобуялыцкий сельсовет не может провести сессию и принять важные решения. Мешает отсутствие депутатов. Из 22 народных избранников в общине осталось только 16.

Об этом сообщают местные активисты в сообществе в Facebook "Буялык наш дом".

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"Некоторые депутаты написали заявления об отставке. У троих служат в армии и нет возможности быть на сессии. Депутат Малахов просто постоянно игнорирует сессии. Депутат Засорина категорически голосует против. Депутат Мигович в другом городе", — утверждают местные жители.

Отметим, что из-за отсутствия депутатов под угрозой оказались важные для общества решения. В частности, речь идет о внесении изменений в местный бюджет, а также распределении денег, выделенных государством — субвенции на бесплатное питание учащихся начальной школы и 1,8 млн. грн. на укрытие в детском саду.

Чтобы как-то решить проблему, активисты предлагают разрешить военным депутатам принять участие в сессии сельсовета онлайн.

Напомним, в Одесском районном совете несколько депутатов сдали свои полномочия. Также стало известно, что руководители советов Одесской области не публикуют значительную часть своих распоряжений.

местные депутаты деньги Одесская область бюджет Одесская ОГА

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