Влада на Одещині приховує свої рішення — що відомо

Засідання Одеської обласної ради. Фото: ООР

Одеські обласна, районна і міська ради не публікують більшість розпоряджень своїх керівників. Частина з них дійсно не може розголошуватися через правила воєнного часу. Чому приховують решту — у місцевому самоврядуванні не пояснюють.

Про це повідомили у Центрі публічних розслідувань.

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Як встановили розслідувачі, мер Одеси Геннадій Труханов за перші шість місяців 2024 року підписав 1417 розпоряджень. Втім, на сайті оприлюднені лише 488. У міськраді пояснили, що не публікують документи, які стосуються доступу до державної таємниці, військового обліку та доступу до секретної інформації. Але йдеться усього лише про 13 розпоряджень.

На сайті Одеської районної ради оприлюднено лише одне розпорядження її очільника Віталія Барвіненка. При тому, що він підписав щонайменше 77.

В Одеській облраді розслідувачам розповіли, що опублікували 216 розпоряджень голови Григорія Діденка. Однак, скільки всього таких документів він підписав за пів року, невідомо.

Право на інформацію

В Одеській організації Комітету виборців України зазначають, що обмеження, які запроваджуються в умовах воєнного стану, мають бути чітко визначені та застосовуватися лише у випадках, коли це дійсно необхідно. Крім того, важливо пояснювати громадянам причини закриття доступу до тієї чи іншої інформації.

Нагадаємо, в Одесі провели обшук у голови фракції "Слуга народу" в міськраді.

Також НАБУ проводила обшуки за місцем проживання голови Одеської обласної ради Григорія Діденка.