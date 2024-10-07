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Главы советов Одесчины не публикуют свои распоряжения — что скрывает власть

7 октября 2024 11:19
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Власти в Одесской области скрывают свои решения — что известно
Заседание Одесского областного совета. Фото: ООС
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Одесские областной, районный и городской советы не публикуют большинство распоряжений своих руководителей. Часть из них действительно не может разглашаться из-за правил военного времени. Почему скрывают все остальное — в местном самоуправлении не объясняют.

Об этом сообщили в Центре публичных расследований.

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Уровень прозрачности

Как установили расследователи, мэр Одессы Геннадий Труханов за первые шесть месяцев 2024 года подписал 1417 распоряжений. Впрочем, на сайте обнародовано только 488. В горсовете объяснили, что не публикуют документы, касающиеся доступа к государственной тайне, военному учету и доступа к секретной информации. Но речь идет всего лишь о 13 распоряжениях.

На сайте Одесского районного совета обнародовано только одно распоряжение его руководителя Виталия Барвиненко. При том, что он подписал не менее 77.

В Одесском облсовете расследователям рассказали, что опубликовали 216 распоряжений главы Григория Диденко. Однако сколько всего таких документов он подписал за полгода, неизвестно.

Право на информацию

В Одесской организации Комитета избирателей Украины отмечают, что вводимые в условиях военного положения ограничения должны быть четко определены и применяться только в случаях, когда это действительно необходимо. Кроме того, важно объяснять гражданам причины закрытия доступа к той или иной информации.

Напомним, в Одессе провели обыск у главы фракции "Слуга народа" в горсовете.

Также НАБУ проводила обыски по месту жительства председателя Одесского областного совета Григория Диденко.

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