В Одесі прийшли з обшуком до голови "Слуг народу" у міськраді

Голова фракції "Слуга народу" в Одеській міськраді Вадим Мороховський. Фото: Facebook

Співробітники НАБУ прийшли з обшуком до керівника фракції "Слуга народу" в Одеській міськраді Вадима Мороховського. За попередньою інформацією, політика затримали.

Про це повідомляє одеська журналістка Ірина Гриб.

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Що відбувається

Повідомляється, що обшук може бути пов’язаним з розслідуванням щодо голови Одеської обласної ради Григорія Діденка. НАБУ поки не коментувала ситуацію.

Хто такий Вадим Мороховський

Вадим Мороховський — відомий одеський політик і бізнесмен. Багато років працював у банківській сфері, зокрема, протягом дванадцяти років очолював банк "Південний". У 2020 році був обраний депутатом Одеської міськради від партії "Слуга народу", очолив партійну фракцію у раді.

Справа Діденка

Раніше НАБУ проводило обшуки за місцем проживання голови Одеської обласної ради Григорія Діденка, його помічниці Лілії Томашевської та одного з депутатів облради. Причиною стали підозри в корупційних схемах, пов’язаних із реставрацією Одеського обласного лікувально-фізкультурного диспансеру.

За даними слідства, посадовці облради змовилися з представниками компанії ТОВ "Главбуд проект" та уклали прямий договір без проведення відкритих торгів. Вартість робіт ділки значно завищили до 50,3 млн грн. Департамент стратегічних розслідувань розпочав слідство за ч. 4 ст. 191 КК України (привласнення та розтрата бюджетних коштів). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років.