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До голови фракції "Слуга народу" в Одеській міськради прийшли з обшуком — що відомо

19 вересня 2024 11:34
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одесі прийшли з обшуком до голови "Слуг народу" у міськраді
Голова фракції "Слуга народу" в Одеській міськраді Вадим Мороховський. Фото: Facebook
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Співробітники НАБУ прийшли з обшуком до керівника фракції "Слуга народу" в Одеській міськраді Вадима Мороховського. За попередньою інформацією, політика затримали. 

Про це повідомляє одеська журналістка Ірина Гриб.

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Повідомляється, що обшук може бути пов’язаним з розслідуванням щодо голови Одеської обласної ради Григорія Діденка. НАБУ поки не коментувала ситуацію.

До голови фракції "Слуга народу" в Одеській міськради прийшли з обшуком — що відомо - фото 1

Хто такий Вадим Мороховський

Вадим Мороховський — відомий одеський політик і бізнесмен. Багато років працював у банківській сфері, зокрема, протягом дванадцяти років очолював банк "Південний". У 2020 році був обраний депутатом Одеської міськради від партії "Слуга народу", очолив партійну фракцію у раді. 

Справа Діденка

Раніше НАБУ проводило обшуки за місцем проживання голови Одеської обласної ради Григорія Діденка, його помічниці Лілії Томашевської та одного з депутатів облради. Причиною стали підозри в корупційних схемах, пов’язаних із реставрацією Одеського обласного лікувально-фізкультурного диспансеру.

За даними слідства, посадовці облради змовилися з представниками компанії ТОВ "Главбуд проект" та уклали прямий договір без проведення відкритих торгів. Вартість робіт ділки значно завищили до 50,3 млн грн. Департамент стратегічних розслідувань розпочав слідство за ч. 4 ст. 191 КК України (привласнення та розтрата бюджетних коштів). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років.

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