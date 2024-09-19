В Одессе пришли с обыском к главе "Слуг народа" в горсовете

Глава фракции "Слуга народа" в Одесском горсовете Вадим Мороховский. Фото: Facebook

Сотрудники НАБУ пришли с обыском к руководителю фракции "Слуга народа" в Одесском горсовете Вадиму Мороховскому. По предварительной информации, политика была задержана.

Об этом сообщает одесская журналистка Ирина Гриб.

Читайте также:

Что происходит

Сообщается, что обыск может быть связан с расследованием в отношении председателя Одесского областного совета Григория Диденко. НАБУ пока не комментировала ситуацию.

Кто такой Вадим Мороховский

Вадим Мороховский — известный одесский политик и бизнесмен. Много лет работал в банковской сфере, в частности, в течение двенадцати лет возглавлял банк "Южный". В 2020 году был избран депутатом Одесского горсовета от партии "Слуга народа", возглавил партийную фракцию в совете.

Дело Диденко

Ранее НАБУ проводило обыски по месту жительства председателя Одесского областного совета Григория Диденко, его помощницы Лилии Томашевской и одного из депутатов облсовета. Причиной послужили подозрения в коррупционных схемах, связанных с реставрацией Одесского областного лечебно-физкультурного диспансера.

По данным следствия, чиновники облсовета сговорились с представителями компании ООО "Главстрой проект" и заключили прямой договор без проведения открытых торгов. Стоимость работ дельца значительно завысили до 50,3 млн грн. Департамент стратегических расследований начал следствие по ч. 4 ст. 191 УК Украины (присвоение и растрата бюджетных средств). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до восьми лет с лишением права занимать определенные должности сроком до трех лет.