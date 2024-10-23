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Не вистачає депутатів — робота сільради на Одещині паралізована через війну

23 жовтня 2024 15:26
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
У селі на Одещині не вистачає депутатів
Село Великий Буялик на Одещині. Фото: Facebook/Новини Великого Буялика
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Великобуялицька сільрада не може провести сесію і ухвалити важливі рішення. На заваді стоїть відсутність депутатів. З 22 народних обранців у громаді залишилися тільки 16. 

Про це повідомляють місцеві активісти у спільноті у Facebook "Буялик наш дім".

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"Деякі депутати написали заяви про відставку. Троє служать в армії та не мають можливості бути на сесії. Депутат Малахов просто постійно ігнорує сесії. Депутат Засоріна категорично голосує проти. Депутат Мигович в іншому місті", — стверджують місцеві мешканці.

Зазначимо, що через відсутність депутатів під загрозою опинилися важливі для громади рішення. Зокрема, йдеться про внесення змін до місцевого бюджету, а також розподілу  грошей, виділених державою — субвенції на безкоштовне харчування учнів початкової школи та 1,8 млн грн на укриття у дитячому садочку.  

Щоби якось вирішити проблему, активісти пропонують дозволити депутатам-військовим взяти участь у сесії сільради онлайн.

Нагадаємо, в Одеській районній раді декілька депутатів склали свої повноваження. Також стало відомо, що керівники рад Одещини не публікують значну частину своїх розпоряджень.

місцеві депутати гроші Одеська область бюджет Одеська ОДА

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