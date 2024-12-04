Из Одесского горсовета ушла депутат, кто его заменил

Из Одесской мэрии ушла давняя соратница Труханова — кто заменит
Депутат Одесского городского совета Людмила Варавва сложила свои полномочия. Ее место заняла коллега по партии Антонина Капрош. Она врач-пульмонолог и преподает в Одесском медуниверситете.
Об этом стало известно на сессии Одесского городского совета в среду, 4 декабря.
Новая депутат
Антонине Капрош 42 года. Она работает ассистентом кафедры фтизиопульмонологии Одесского национального медицинского университета. Кроме того, новоизбранная депутат ведет страницу в Instagram как врач-фтизиатр и пульмонолог. В 2020 году она баллотировалась в Одесский горсовет по списку партии Геннадия Труханова "Доверяй делам", но не была избрана. После сложения мандата Людмилой Вараввой Антонина Капрош заняла ее место как следующая в партийном списке.
Куда девалась предшественница
Людмила Варавва работала в бизнесе, а также в Одесской ОВО и инспекции по защите прав потребителей. Ее дважды выбирали в горсовет от партии "Доверяй делам". Она живет в США с семьей. Поэтому депутат и составила мандат.
Напомним, из Одесского райсовета исключили несколько депутатов. А в селе Большой Буялык сельский совет не может собраться на сессию из-за отсутствия депутатов.
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