Нові рішення у справі про злочинну організацію в мерії Одеси

Бізнесмен Алекс Борухович. Фото: ЦПК

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила під арештом гроші, які вилучили під час обшуків у бізнесмена Алекса Боруховича (раніше Олександр Грановський). Йдеться про майже 7 млн грн. Підприємця вважають одним з організаторів злочинної організації, яка контролювала земельні оборудки в Одесі.

Про це повідомляє видання "Слово і діло".

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У суді вирішували долю 156 тис. доларів і 6 тис. євро, які НАБУ вилучила у двох сейфах "ОТП Банку". На думку слідства, гроші належали Алексу Боруховичу. ВАКС арештував ці кошти. До Апеляційної палати звернувся адвокат Ігор Коровнік, який стверджував, що сейфами користувався він, а не Борухович, і просив зняти арешт. Але судді залишили його скаргу без задоволення.

Подробиці справи

Зазначимо, бізнесменів Олександра Грановського та Бориса Кауфмана обвинувачують у керівництві злочинною організацією, до якої були причетні топпосадовці мерії. Фігурантом у справі проходить і міський голова Одеси Геннадій Труханов. За версією слідства, учасники організації контролювали практично все економічне життя міста, зокрема, взаємодію з забудовниками, бюджетні закупівлі, діяльність комунальних підприємств. Задля цього вони налагодили системний підкуп чиновників та депутатів міськради.

Нагадаємо, Алекс Борухович фігурує також у справі про заволодіння Одеським аеропортом. Слідство вважає, що організована група створила фірму, яка мала стати власником Одеського міжнародного аеропорту спільно з міськрадою. Насправді ж злочинцям вдалося заволодіти підприємством та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності.

Також ВАКС розглядає справу про іншу злочинну організацію в Одеській мерії, яку пов'язують з бізнесменом Володимиром Галантерником.