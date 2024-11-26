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Справа ексмера Одеси Костусєва — з'явилися нові подробиці

26 листопада 2024 15:29
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Нові рішення у справі про крадіжку аеропорту Одеса
Колишній мер Одеси Олексій Костусєв. Фото: Facebook
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

У Верховному суді триває розгляд справи про привласнення міжнародного аеропорту "Одеса". Адвокат колишнього мера міста Олексія Костусєва оскаржив угоду між одним з обвинувачених та прокурором.

Про це повідомляє видання "Слово і діло".

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Один з фігурантів справи, колишній віцемер Анатолій Орловський, пішов на угоду з прокурором, визнавши себе винним, і отримав умовне покарання. Захисник Олексія Костусєва подав скаргу на цей вирок. Апеляційна палата ВАКС змінила текст угоди, але й це не влаштувало адвоката ексмера. Той подав касаційну скаргу, але Касаційний кримінальний суд Верховного суду відмовився відкривати провадження. 

Справа аеропорту

За даними слідства, у 2011 році група осіб розробила та реалізувала злочинну схему. Пособники організували ТОВ, яке мало стати власником Одеського міжнародного аеропорту спільно з міськрадою. Насправді ж злочинцям вдалося  заволодіти підприємством та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності. 

Підозру у цьому злочині отримали колишній міський голова Одеси Олексій Костусєв, його заступник Анатолій Орловський, ексгендиректор аеропорту Олексій Кочанов та два відомі бізнесмени Борис Кауфман та Олександр Борухович (раніше Грановський). 

Нагадаємо, справу Одеського аеропорту намагалися затягнути в суді. Раніше ми повідомляли про завершення досудового розслідування у цій справі.

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