Новые решения по делу о краже аэропорта Одесса

Бывший мэр Одессы Алексей Костусев. Фото: Facebook

В Верховном суде идет рассмотрение дела о присвоении международного аэропорта "Одесса". Адвокат бывшего мэра города Алексея Костусева обжаловал соглашение между одним из обвиняемых и прокурором.

Об этом сообщает издание "Слово и дело".

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Один из фигурантов дела, бывший вице-мер Анатолий Орловский, пошел на соглашение с прокурором, признав себя виновным, и получил условное наказание. Защитник Алексея Костусева подал жалобу на этот приговор. Апелляционная палата ВАКС изменила текст соглашения, но это не устроило адвоката экс-мера. Он подал кассационную жалобу, но Кассационный уголовный суд Верховного суда отказался открывать производство.

Дело аэропорта

По данным следствия, в 2011 году группа разработала и реализовала преступную схему. Пособники организовали ООО, которое должно стать владельцем Одесского международного аэропорта совместно с горсоветом. На самом же деле преступникам удалось завладеть предприятием и 2,5 млрд грн дохода от его деятельности.

Подозрение в этом преступлении получили бывший городской голова Одессы Алексей Костусев, его заместитель Анатолий Орловский, экс-гендиректор аэропорта Алексей Кочанов и два известных бизнесмена Борис Кауфман и Александр Борухович (ранее Грановский).

Напомним, дело Одесского аэропорта пытались затянуть в суде. Ранее мы сообщали о завершении досудебного расследования по этому делу.