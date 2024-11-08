Справа про привласнення аеропорту Одеса — нові подробиці

Міжнароний аеропорт "Одеса". Фото: Facebook/Odesa Airport

Адвокати обвинувачених у справі Міжнародного аеропорту "Одеса" намагалися затягнути судовий розгляд. Щоб цьому завадити, Вищий антикорупційний суд обмежив строки ознайомлення.

Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

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За клопотанням детектива НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя ВАКС обмежив стороні захисту строк ознайомлення з матеріалами у справі. Кінцевим терміном визначено 7 лютого наступного року.

"Судом констатовано, що сторона захисту зловживає своїм правом та зволікає з ознайомленням із матеріалами справи", — йдеться у повідомленні.

Справа аеропорту

За даними слідства, у 2011 році група осіб розробила та реалізувала злочинну схему. Пособники організували ТОВ, яке мало стати власником одеського міжнародного аеропорту спільно з міськрадою. Насправді ж злочинцям вдалося заволодіти підприємством та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності.

Підозру у цьому злочині отримали колишній міський голова Одеси Олексій Костусєв, його заступник Анатолій Орловський, ексгендиректор аеропорту Олексій Кочанов та два відомих бізнесмени Борис Кауфман та Олександр Борухович (раніше Грановський).

Нагадаємо, в Одеській області розслідують справу про корупцію у порту. Також ВАКС скасував колишньому одеському нардепу підозру в злочинних махінаціях.