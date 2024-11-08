Дело о присвоении аэропорта Одесса — новые подробности

Международный аэропорт "Одесса". Фото: Facebook/Odesa Airport

Адвокаты обвиняемых по делу Международного аэропорта "Одесса" пытались затянуть судебное разбирательство. Чтобы помешать, Высший антикоррупционный суд ограничил сроки ознакомления.

Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

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Что решил ВАКС

По ходатайству детектива НАБУ, согласованному прокурором САП, следователь судья ВАКС ограничил стороне защиты срок ознакомления с материалами по делу. Конечным сроком определено 7 февраля следующего года.

"Суд констатировал, что сторона защиты злоупотребляет своим правом и затягивает ознакомление с материалами дела", — говорится в сообщении.

Дело аэропорта

По данным следствия, в 2011 году группа разработала и реализовала преступную схему. Сообщники организовали ООО, которое должно стать владельцем одесского международного аэропорта совместно с горсоветом. На самом же деле преступникам удалось завладеть предприятием и 2,5 млрд грн дохода от его деятельности.

Подозрение в этом преступлении получили бывший городской голова Одессы Алексей Костусев, его заместитель Анатолий Орловский, экс-гендиректор аэропорта Алексей Кочанов и два известных бизнесмена Борис Кауфман и Александр Борухович (ранее Грановский).

Напомним, в Одесской области расследуют дело о коррупции в порту. Также ВАКС отменил бывшему одесскому нардепу подозрение в преступных махинациях.