У порту на Одещині розслідують порушення на 40 млн грн

Будівля Ізмаїльського морського порту. Фото: Facebook/Адміністрація морського порту Ізмаїл

Національне антикорупційне бюро розслідує справу про ймовірне заволодіння коштами держпідприємства "Ізмаїльський морський торговельний порт". За версією слідства, через змову на тендерах приватний підприємець міг привласнити понад 39 млн грн.

Про це Новини.LIVE дізналися з ухвали Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

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Подробиці справи

За даними слідства, йдеться про закупівлі великої складської техніки та іншого обладнання протягом 2022 — 2024 років. Перемоги на тендерах здобували компанії "КранТехЕлектро", "Порт і флот" і "ЕкспортТрейдГруп". У НАБУ вважають, що всі вони контролюються однією й тією самою людиною. За інформацією видання "Слово і діло", це підприємець Сергій Соловйов. Слідчі переконані, що підрядники значно завищували вартість товарів.

Що шукають

Судячи з опублікованих судових документів, детективи НАБУ провели обшуки за місцем проживання бізнесмена. Зокрема, у нього вилучили мобільний та офісний телефони, два ноутбуки і дві флешки. На них знайшли листування з посадовцями Ізмаїльського порту щодо закупівлі плит, двигунів, навантажувачів та запчастин для портового обладнання.

Нагадаємо, на Хмельниччині ДБР затримало керівницю МСЕК. У неї знайшли мільйони доларів готівкою.

Також з обшуком прийшли до голови фракції "Слуга народу" в Одеській міськраді Вадима Мороховського.