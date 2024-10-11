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Украли 40 млн грн — в Одесской области расследуют дело о коррупции в порту

11 октября 2024 15:37
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В порту в Одесской области расследуют нарушения на 40 млн грн
Здание Измаильского морского порта. Фото: Facebook/Администрация морского порта Измаил
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Национальное антикоррупционное бюро расследует дело о вероятном завладении средствами госпредприятия "Измаильский морской торговый порт". По версии следствия, из-за сговора на тендерах частный предприниматель мог присвоить более 39 млн грн.

Об этом Новини.LIVE узнали из постановления Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда.

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Подробности дела

По данным следствия, речь идет о закупках крупной складской техники и другого оборудования в течение 2022-2024 годов. Победы на тендерах одерживали компании "КранТехЭлектро", "Порт и флот" и "ЭкспортТрейдГрупп". В НАБУ считают, что все они контролируются одним и тем же человеком. По информации издания "Слово и дело", это предприниматель Сергей Соловьев. Следователи убеждены, что подрядчики значительно завышали стоимость товаров.

Что ищут

Судя по опубликованным судебным документам, детективы НАБУ провели обыски по месту жительства бизнесмена. В частности, у него изъяли мобильный и офисный телефоны, два ноутбука и две флешки. На них нашли переписку с должностными лицами Измаильского порта по закупке плит, двигателей, погрузчиков и запчастей для портового оборудования.

Напомним, в Хмельницкой области ГБР задержала руководительницу МСЭК. У нее нашли миллионы долларов наличными.

Также с обыском пришли к главе фракции "Слуга народа" в Одесском горсовете Вадима Мороховского.

НАБУ обыски коррупция порт Одесская область ВАКС

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