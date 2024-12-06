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Злочинна організація в Одеській мерії — справу передали до суду

6 грудня 2024 09:21
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Справу Труханова і Галантерника передали до суду
Одеський бізнесмен Володимир Галантерник. Фото: forbes
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Прокурор САП скерував до суду обвинувальний акт щодо членів злочинної організації, яка діяла в одеській мерії. Серед обвинувачених міський голова, топ-чиновники та скандальний бізнесмен. За версією слідства, вони сприяли незаконному привласненню земель громади.

Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі

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Деталі справи

Прокуратура вважає, що протягом 2016-2019 років злочинне угруповання розробило схему передавання земельних ділянок під забудову. Землю здавали в оренду без конкурсу виключно наперед узгодженим фірмам. Ті сплачували кошти або дарували квартири чи нежитлові приміщення чиновникам. Посадовці своєю чергою через підконтрольних депутатів міськради забезпечували ухвалення рішення про надання ділянок забудовникам. В результаті, за підрахунками слідчих, місто втратило 689 млн грн. 

У справі фігурують 16 осіб на чолі з одеським бізнесменом Володимиром Галантерником. Він переховується від слідства за кордоном. Серед інших обвинувачених — мер Одеси Геннадій Труханов, його колишні заступники Олег Бриндак і Петро Рябоконь, ексдепутат міськради Василь Шкрябай, директорка юридичного департаменту Інна Поповська, засновник компанії "Будова" Дмитро Дімарський та інші.     

Посадовців та бізнесменів обвинувачують у створенні злочинної організації, зловживанні владою, привласненні майна та хабарництві. Максимальне покарання за ці злочини — дванадцять років ув'язнення.

Нагадаємо, у ВАКС розглядаються ще дві справи, в яких фігурує мер Одеси, — про купівлю заводу "Краян" і про злочинну організацію, яку пов'язують із бізнесменами Борисом Кауфманом і Олександром Грановським.

Одеса корупція САП Геннадій Труханов Новини Одеси

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