Труханов стверджує, що НАБУ вимагала у нього хабар

Мер Одеси Геннадій Труханов. Фото: Новини.LIVE

Мер Одеси Геннадій Труханов стверджував на допиті, що працівники НАБУ вимагали в нього 500 тис. доларів хабаря. Він буцімто відмовився, і проти нього порушили кримінальну справу щодо зловживань під час купівлі заводу "Краян".

Протокол допиту мера Одеси опублікував колишній народний депутат Ігор Мосійчук.

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Що у документі

За словами політика, допит відбувся 10 вересня цього року, а вів його прокурор САП Станіслав Броневицький. У документі Геннадій Труханов розповідає, що у 2017 році буцімто зустрічався у приміщенні НАБУ з тодішнім першим заступником директора бюро Гізо Углавою.

Протокол допиту. Фото: Ігор Мосійчук

"Предметом зустрічі було обговорення моїх проблем, які були у кримінальних провадженнях. Зокрема, Уграва Г. Т. вказав, що у мене будуть проблеми у провадженні щодо заволодіння аеропортом м. Одеси та запевнив мене, що жодних проблем у провадженні щодо заволодіння майном заводу "Краян" не буде, вказавши, що він читав матеріали кримінального провадження. При цьому, Углава Г.Т. зробив натяк на те, що для того аби не було проблем мені слід спілкуватись з Саакашвілі Михаїлом та його людьми, якими були Адеішвілі Зураб, Іраклі (прізвище не пам’ятаю), Сакварелідзе Давід", — говорить мер.

В подальшому, йдеться у протоколі, Геннадій Труханов розповідає, що колишній народний депутат Олександр Грановський влаштував йому зустріч зі вказаними особами у польскому місті Вроцлав. Вони запевняли, що діють від імені Гізо Углави і пропонували закрити кримінальне провадження за гроші.

"По ходу руху до мене підійшов Олександр Грановський і сказав, що треба дати 500 тисяч доларів. Ці кошти перепадуть для вирішення проблем з НАБУ, тобто для того щоб не було руху по справі та мені не оголосили про підозру. Я відповів, що розмовляти немає про що", — розповів Геннадій Труханов.

Після цього, стверджує мер, Гізо Углава особисто повідомив йому про підозру у справі "Краяна".

Справа "Краяна"

Зазначимо, крім Труханова, обвинуваченими у справі "Краяна" проходять високопосадовці міськради та декілька бізнесменів. Їх звинувачують у заволодінні 93 млн грн із бюджету Одеси. Угоду замаскували під придбання за завищеною вартістю будівлі колишнього заводу для розташування там нової мерії. Сплачені гроші чиновники планували легалізувати.

Нагадаємо, блогер Сергій Стерненко опублікував нові дані про нібито наявність у Геннадія Труханова паспорта РФ. Сам мер запевняє, що цю інформацію вже неодноразово спростовували правоохоронні органи.