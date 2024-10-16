Труханов утверждает, что НАБУ требовала у него взятку

Мэр Одессы Геннадий Труханов. Фото: Новости.

Мэр Одессы Геннадий Труханов утверждал на допросе, что работники НАБУ потребовали у него 500 тыс. долларов взятки. Он якобы отказался, и против него возбудили уголовное дело по злоупотреблениям при покупке завода "Краян".

Протокол допроса мэра Одессы опубликовал бывший народный депутат Игорь Мосийчук.

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Что в документе

По словам политика, допрос прошел 10 сентября этого года, а вел его прокурор САП Станислав Броневицкий. В документе Геннадий Труханов рассказывает, что в 2017 году якобы встречался в помещении НАБУ с первым заместителем директора бюро Гизо Углавой.

Протокол допроса. Фото: Игорь Мосийчук

"Предметом встречи было обсуждение моих проблем, которые были в уголовных производствах. В частности, Уграва Г. Т. указал, что у меня будут проблемы в производстве по завладению аэропортом г. Одессы и заверил меня, что никаких проблем в производстве по завладению имуществом завода" Краян" не будет, указав, что он читал материалы уголовного производства. При этом, Углава Г. Т. сделал намек на то, что для того, чтобы не было проблем, мне следует общаться с Саакашвили Михаилом и его людьми, которыми были Адеишвили Зураб, Иракли (фамилию не помню), Сакварелидзе Давид", — говорит мэр.

В дальнейшем, говорится в протоколе, Геннадий Труханов говорит, что бывший народный депутат Александр Грановский устроил ему встречу с указанными лицами в польском городе Вроцлав. Они уверяли, что действуют от имени Гизо Углавы и предлагали закрыть уголовное производство за деньги.

"По ходу движения ко мне подошел Александр Грановский и сказал, что надо дать 500 тысяч долларов. Эти средства перепадут для решения проблем с НАБУ, то есть для того, чтобы не было движения по делу и мне не объявили о подозрении. Я ответил, что разговаривать не о чем", — рассказал Геннадий Труханов.

После этого, утверждает мэр, Гизо Углава лично сообщил ему о подозрении по делу "Краяна".

Дело "Краяна"

Отметим, кроме Труханова, обвиняемыми по делу "Краяна" проходят чиновники горсовета и несколько бизнесменов. Их обвиняют в завладении 93 млн. грн. из бюджета Одессы. Соглашение замаскировали под покупку по завышенной стоимости здания бывшего завода для размещения там новой мэрии. Уплаченные деньги чиновники планировали легализовать.

Напомним, блоггер Сергей Стерненко опубликовал новые данные о якобы наличии у Геннадия Труханова паспорта РФ. Сам мэр уверяет, что эту информацию уже неоднократно опровергали правоохранительные органы.