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Преступная организация в Одесской мэрии – дело передали в суд

6 декабря 2024 09:21
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Дело Труханова и Галантерника передали в суд
Одесский бизнесмен Владимир Галантерник. Фото: forbes
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Прокурор САП направил в суд обвинительный акт в отношении членов преступной организации, действовавшей в одесской мэрии. Среди обвиняемых мэр, топ-чиновники и скандальный бизнесмен. По версии следствия они способствовали незаконному присвоению земель громады.

Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

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Прокуратура считает, что в течение 2016-2019 годов преступная группировка разработала схему передачи земельных участков под застройку. Землю сдавали в аренду без конкурса исключительно заранее согласованным фирмам. Те платили деньги или дарили квартиры или нежилые помещения чиновникам. Должностные лица в свою очередь через подконтрольных депутатов горсовета обеспечивали принятие решения о предоставлении участков застройщикам. В результате, по подсчетам следователей, город потерял 689 млн грн.

В деле фигурируют 16 человек во главе с одесским бизнесменом Владимиром Галантерником. Он скрывается от следствия за границей. Среди других обвиняемых — мэр Одессы Геннадий Труханов, его бывшие заместители Олег Бриндак и Петр Рябоконь, эксдепутат горсовета Василий Шкрябай, директор юридического департамента Инна Поповская, основатель компании "Будова" Дмитрий Димарский и другие.

Чиновников и бизнесменов обвиняют в создании преступной организации, злоупотреблении властью, присвоении имущества и взяточничестве. Максимальное наказание за эти преступления — двенадцать лет заключения.

Напомним, в ВАКС рассматриваются еще два дела, в которых фигурирует мэр Одессы — о покупке завода "Краян" и о преступной организации, связываемой с бизнесменами Борисом Кауфманом и Александром Грановским.

Одесса коррупция САП Геннадий Труханов Новости Одессы

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