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"Земельна справа": ВАКС продовжив розслідування корупції в Одесі

7 квітня 2023 16:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Серед підозрюваних — 16 осіб на чолі з одеським бізнесменом Володимиром Галантерником
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Антикорупційний суд продовжив строк розслідування кримінального провадження щодо бізнесмена Володимира Галантерника. Розслідування продовжиться до 6 липня цього року.

Про це стало відомо з рішення ВАКС.

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Деталі "Земельної справи"

Наприкінці 2021 року розпочався розгляд однієї із наймасштабніших "земельних справ". За матеріалами справи, зловмисники заробили мільярд, а Одеса натомість недоотримала понад шістсот мільйонів гривень.

Серед підозрюваних — 16 осіб на чолі з одеським бізнесменом Володимиром Галантерником. Загалом про підозру повідомили меру Одеси Геннадію Труханову, його "правій руці" Олегу Бриндаку, колишньому заступнику мера Петру Рябоконю, а також голові постійної комісії з питань комунальної власності Одеської міської ради Василю Шкрябаю, керівниці юридичного департаменту Інні Поповській, засновнику будівельної компанії "Будова" — Дмитру Дімарському та іншим. Їх підозрюють в участі у злочинній змові, захопленні землі та отриманні неправомірної вигоди. 

Всім підозрюваним суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Найбільша сума була у Діманського — майже 59,5 мільйона гривень. Слідом йде міський голова Труханов з заставою в 30 млн гривень. Більш ніш 26 млн призначили Інні Поповській. Недалеко пішов й Олег Бриндак, який вніс до суду 24 млн грн.

Закриває першу п’ятірку Василь Шкрябай з заставою у 8 млн гривень. Далі розмістились Петро Рябоконь, Олег Жученко, Володимир Радіонов, Ігор Смертенюк та Олексій Спектор.

За офіційними даними, "тіньовий господар Одеси", а саме так називають Галантерника, "зник" наприкінці серпня 2021 року у Харкові. Його заарештували заочно або візьмуть під варту негайно, як тільки він опиниться у досяжності українських правоохоронних органів.

Нагадаємо, за процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру двом службовим особам ДП "Класифікаційне товариство Регістр судноплавства України". Їх підозрюють у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди.

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