"Земельное дело": ВАКС продолжил расследование коррупции в Одессе

Среди подозреваемых - 16 человек во главе с одесским бизнесменом Владимиром Галантерником

Антикоррупционный суд продлил срок расследования уголовного производства по бизнесмену Владимиру Галантернику. Расследование продлится до 6 июля этого года.

Об этом стало известно по решению ВАКС.

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Детали "Земельного дела"

В конце 2021 года началось рассмотрение одного из самых масштабных "земельных дел". По материалам дела, злоумышленники заработали миллиард, а Одесса взамен недополучила более шестисот миллионов гривен.

Среди подозреваемых — 16 человек во главе с одесским бизнесменом Владимиром Галантерником. В целом о подозрении сообщили мэру Одессы Геннадию Труханову, его "правой руке" Олегу Бриндаку, бывшему заместителю мэра Петру Рябоконю, а также председателю постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского городского совета Василию Шкрябаю, руководителю юридического департамента Инне Поповской, учредителю — Дмитрию Димарскому и другим. Их подозревают в участии в преступном сговоре, захвате земли и извлечении неправомерной выгоды.

Всем подозреваемым суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Самая большая сумма была у Диманского – почти 59,5 миллиона гривен. Следом идет городской голова Труханов с залогом в 30 млн гривен. Более 26 млн назначили Инне Поповской. Недалеко пошел и Олег Брындак, внесший в суд 24 млн грн.

Закрывает первую пятерку Василий Шкрябай с залогом в 8 млн. гривен. Далее разместились Петр Рябоконь, Олег Жученко, Владимир Радионов, Игорь Смертенюк и Алексей Спектор.

По официальным данным, "теневой хозяин Одессы", а именно так называют Галантерника, "исчез" в конце августа 2021 года в Харькове. Его арестовали заочно или заключят под стражу немедленно, как только он окажется в досягаемости украинских правоохранительных органов.

Напомним, при процессуальном руководстве прокуроров Одесской областной прокуратуры разоблачено и сообщено о подозрении двум должностным лицам ГП "Классификационное общество Регистр судоходства Украины". Их подозревают в вымогательстве и извлечении неправомерной выгоды.