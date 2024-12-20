Новые решения по делу о преступной организации в мэрии Одессы

Бизнесмен Алекс Борухович. Фото: ЦПК

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила под арестом деньги, изъятые во время обысков у бизнесмена Алекса Боруховича (ранее Александр Грановский). Речь идет о почти 7 млн грн. Предпринимателя считают одним из организаторов преступной организации, контролировавшей земельные сделки в Одессе.

Об этом сообщает издание "Слово и дело".

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Что решил суд

В суде решали судьбу 156 тыс. долларов и 6 тыс. евро, которые НАБУ изъяла в двух сейфах "ОТП Банка". По мнению следствия, деньги принадлежали Алексу Боруховичу. ВАКС арестовал эти средства. В Апелляционную палату обратился адвокат Игорь Коровник, утверждавший, что сейфами пользовался он, а не Борухович, и просил снять арест. Но судьи оставили его жалобу без удовлетворения.

Подробности дела

Отметим, бизнесменов Александра Грановского и Бориса Кауфмана обвиняют в руководстве преступной организацией, к которой были причастны чиновники мэрии. Фигурантом по делу проходит и городской голова Одессы Геннадий Труханов. По версии следствия, участники организации контролировали практически всю экономическую жизнь города, в частности взаимодействие с застройщиками, бюджетные закупки, деятельность коммунальных предприятий. Для этого они наладили системный подкуп чиновников и депутатов горсовета.

Напомним, Алекс Борухович фигурирует также по делу о завладении Одесским аэропортом. Следствие считает, что организованная группа создала фирму, которая должна стать владельцем Одесского международного аэропорта совместно с горсоветом. На самом же деле преступникам удалось завладеть предприятием и 2,5 млрд грн дохода от его деятельности.

Также ВАКС рассматривает дело о другой преступной организации в Одесской мэрии, связываемой с бизнесменом Владимиром Галантерником.