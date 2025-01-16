Понад 10 років при владі: що зробив Труханов для Одеси як мер

Міський голова Одеси Геннадій Труханов. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Сьогодні чинному міському голові Одеси, Геннадію Труханову, виповнюється 60 років. Понад десять із них він провів у мерському кріслі, залишаючи неоднозначний слід в історії міста. За час його керівництва південна Пальміра побачила як масштабні інфраструктурні зміни, так і низку скандалів, зокрема з підозрами у зв'язках із РФ.

З нагоди ювілею журналісти Новини.LIVE вирішили нагадати, чим запамʼятався Геннадій Труханов на посаді мера Одеси.

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Реконструкція Одеси

Найвпізнаванішим місцем в Одесі після Дерибасівської є Потьомкінські сходи, які ведуть прямо до морського вокзалу. Їхня реставрація була завершена у 2017 році та викликала суперечки через якість виконаних робіт та прозорість використання бюджетних коштів. Мер Геннадій Труханов пояснював, що ремонт проводили влітку через потребу у сприятливих умовах для матеріалів, а фінансування здійснювалося з міського бюджету. Попри це, громадські організації критикували міську владу, звинувачуючи у неефективному розподілі коштів і можливому піарі перед виборами. Варто зазначити, що ремонт Потьомкінської коштував 22,7 млн ​​грн. за спочатку запланованих 15 млн грн, а курс тоді становив за 1$/26,28 грн.

Потьомкінські сходи після реконструкції. Фото: ВВС

Також під час мерства Труханова в Одесі, по обидва боки від Потьомкінських сходів зʼявилося одразу два парки — Стамбульський та Грецький. Обидва були подаровані місту один турецькою стороною, а другий грецьким підприємцем. Таким чином на їх благоустрій із бюджетних коштів не було виділено жодної копійки. На початку війни вони були закриті для відвідувань через безпекові норми, але вже 20 квітня 2024 року у них знову почали гуляти люди.

Люди гуляють у Стамбульському парку. Фото: УНІАН

Скульптура в Грецькому парку. Фото: Ділова столиця

Слід сказати про ще одну візитівку Одеси — Воронцовську колонаду, відновлення якої також прийшлося на час головування Геннадія Труханова. Реставрація колонади, розпочата у 2017 році, викликала суперечки через використання бетону замість дерев'яних балок, що суперечило плану реставрації. Робочі, працюючи вночі, пояснювали це необхідністю уникнення сонячного впливу. Активісти викликали поліцію, яка зупинила роботи, але пізніше бетономішалки продовжили роботу без перешкод. Вартість скоригованого проекту склала 31 мільйон 615 тисяч 700 гривень.

Колонада біля Воронцовського палацу. Фото: Одеська міська рада

Ще одним відомим архітектурним ремонтом в Одесі є реставрація будинку Русова. Її розпочали у 2009 році після пожежі. І підрядна компанія, яка виконувала роботи, звинувачувалася в завищенні вартості матеріалів та робіт, що призвело до привласнення понад 5 мільйонів гривень з міського бюджету. Усього ж роботи коштувала 149 мільйонів гривень одеському бюджету і завершилася перед початком 2020 року, причому більшість приміщень у будинку в приватних руках. Пізніше з'ясувалося, що реконструкція була м'яко кажучи не якісною – в однієї зі скульптур відвалилося обличчя, а під ним виявилася пластикова пляшка. Це обернулося великим скандалом у місті, підрядника змусили усунути недоліки. Наразі тривають судові процеси щодо цих інцидентів, і громадськість очікує на результати розслідувань.

Панорама на будинок Русова в Одесі. Фото: Моя Одеса

Будівництво нової дитячої поліклініки на вулиці Академіка Філатова в Одесі завершили наприкінці 2017 року, і міський голова Геннадій Труханов обіцяв ввести її в експлуатацію. На будівництво було виділено 24 мільйони гривень. Однак у 2023 році виникли питання щодо витрат на ремонтні роботи в інших поліклініках міста. Зокрема, уклали договори з компанією "Стар Енерджі" на встановлення флагштоків біля корпусів на вулицях Філатова та Академіка Глушка, що обійшлося в півмільйона гривень. Це викликало занепокоєння серед громадськості щодо доцільності таких витрат.

Оновлена дитяча поліклініка в Одесі. Фото: Одеська міська рада

Крім того, під час мерства Труханова в Одесі сталася ще одна скандальна реконструкція. Узвіз Маринеска, який зараз має назву Віталія Блажка неодноразово ремонтували через просідання дороги й трамвайних колій. Попри витрачені майже 70 мільйонів гривень у 2019–2020 роках, у 2023-му знову виникли пошкодження, що обмежили рух трамваїв. У вересні міська рада виділила понад 5 мільйонів гривень на укріплення узвозу, включно з дренажними роботами. Часті ремонти й значні витрати викликають критику, зокрема мера Геннадія Труханова, якого пов'язують із неефективним розподілом коштів.

Узвіз Маринеска в Одесі після ремонту. Фото: Ділова Одеса

Реконструкція Новощіпного ряду в Одесі, що розпочалася в 2020 році, передбачала оновлення доріг, трамвайних колій та інфраструктури. Роботи виконувала компанія "Росдорстрой", яку пов'язують із мером Геннадієм Трухановим. Більше того, саме цю фірму вже кілька разів звинувачували у завищенні вартості робіт. Вартість реконструкції становила 185 мільйонів гривень.

Новощіпний ряд після ремонту. Фото: скриншот з відео

Не можна оминути і реконструкцію Старосінної площі. Десь у 2016 році з'явилася нова автостанція, фонтан та велика кількість мафів. Замість асфальту уклали плитку, а також встановили нові сучасні лавочки. Все це коштувало інвестору 20 мільйонів гривень. Ці гроші вклало підприємство "Едвансмент", якому місто передало територію площею 2,4 га в оренду терміном 25 років.

Вказівник вулиць на Старосінній площі. Фото: Новини.LIVE/ Олексій Барановський

Ну і звичайно ж, реконструкція одеського зоопарку. Багаторічним суперечкам про перенесення звіринця за місто було поставлено край. Приведення ремонтних робіт передбачав перенесення входу, демонтаж старих споруд та заміну кліток на сучасні вольєри. А коштувало цє близько 300 мільйонів гривень. І мали пройти в три етапи. Через війну реконструкція зупинилася.

Центральний вхід до одеського зоопарку. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Заміна транспорту

Одним з найголовніших досягнень Геннадія Труханова як мера Одеси є оновлення рухомого складу електротранспорту. У 2016 році Одеса почала модернізацію трамвайного парку, випустивши на маршрути нові трамваї "Одіссей" на базі старих вагонів із сучасними технологіями та низькопідлоговою частиною для зручності пасажирів. У 2018 році за кредит ЄБРР місто придбало 47 нових білоруських тролейбусів "БКМ", що підвищило екологічність транспорту. У 2020-му Одеса отримала 16 вживаних трамваїв із Берліна як частину стратегії доступного оновлення. У 2021 році з’явилися сучасні трисекційні трамваї "Odissey Max".

Великий трисекційний трамвай Odissey Max. Фото: Одеська міська рада

Крім того, у період війни в Одесі запустили найдовший трамвайний маршрут "Північ-Південь", який з'єднав селище Котовського та Київський район, його довжина склала 33 кілометри. Спочатку цей маршрут мав стати першим швидкісним в Одесі, проте так ідея не була впроваджена. Причина банальна - частина маршруту проходить центром вулиці Преображенської і уникнути пробок неможливо.

Трамвай на вулицях Одеси. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

У 2024 році було підписано угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку щодо надання кредиту на 20 мільйонів євро. За ці гроші місто отримає 13 низькопідлогових трисекційних трамваїв. Від працюючих зараз на міських маршрутах "Одіссей-Макс" ці вагони відрізняються тим, що мають низький рівень підлоги по всьому салону. На роботу електротранспорту у 2025 році заплановано витратити понад 500 мільйонів гривень.

Обіцянки Труханова

Серед усіх досягнень Геннадія Труханова як мера Одеси, звичайно, знайшлися й незавершені справи. Серед таких — обіцянка з 2015 року. Ставши кандидатом на посаду міського голови Одеси, він пообіцяв вирішити одну з найнагальніших проблем міста — сміттєзвалище. І не лише ліквідувати несанкціоновані звалища, а й впровадити систему переробки відходів. У 2017 році був розроблений амбітний проєкт з ліквідації звалища та рекультивації забруднених земель, а також заплановано відкриття станції дегазації до кінця 2020 року. Проте, попри обіцяне, на момент завершення першої каденції Труханова цей проєкт залишався невиконаним, а проблема зі сміттям в Одесі все ще не була остаточно вирішена.

Сміттєзвалище у Дальнику. Фото: odessitua

Також предметом суперечок та незавершеною справою стало будівництво дамби на Хаджибейському лимані. Дамба, яка повинна захищати Одесу від затоплення, перебуває в аварійному стані з 2003 року і досі не має визначеного власника. Лише у липні 2024 року Верховний суд зобов'язав міську раду взяти її на баланс, що дозволить належно утримувати та ремонтувати конструкцію. Водночас Геннадій Труханов, ще у 2016 році, обіцяв вирішити проблему міського звалища та впровадити переробку сміття, однак ці плани залишилися невиконаними. Тому питання утримання дамби та подальші кроки по її ремонту тепер лягають на плечі Одеської міської ради.

Дамба на Хаджибейській дорозі. Фото: Одеська міська рада

Ще однією справою, яка потребує закінчення є те, що у 2023 році те, що Одеса отримала 10 автобусів від Регенсбурга як гуманітарну допомогу. Але через цей статус їх неможливо використовувати на платних маршрутах без змін у законодавстві. Крім того, автобуси відповідають екологічному стандарту Євро-4, що ускладнює їх розмитнення та експлуатацію в Україні, де для комерційного використання потрібен стандарт Євро-5 або вищий. Мер Одеси Геннадій Труханов підтвердив, що міська влада активно веде переговори з центральними органами влади, щоб знайти розв'язання цих питань та дозволити запуск автобусів на маршрути.

Гуманітарні автобуси з Регенсбургу. Фото: Одеська міська рада

Також під час війни Одеса отримала газопоршневі когенераційні установки від міжнародних партнерів, здатні покривати до 50% енергетичних потреб критичної інфраструктури міста. Проте на кінець 2024 року було встановлено лише одну з чотирьох планованих установок.

Газопоршнева установка для Одеси. Фото: Міненерго

Кримінальні справи Труханова

Слід сказати, що за період своєї каденції чинний мер неодноразово потрапляв у різні корупційні скандали. Одним з таких є справа одеського заводу "Краян". Вона стосується розкрадання понад 92 мільйонів гривень міського бюджету через завищену вартість придбання будівлі, де одним із обвинувачених є мер Одеси Геннадій Труханов. У квітні 2023 року йому було призначено заставу в розмірі 31 мільйон гривень, після чого в травні він був взятий під варту, але заставу внесли того ж місяця. Розгляд справи триває вже кілька років, і хоча обвинувальний акт був зачитаний у січні 2024 року, остаточне рішення досі не ухвалене.

Будівля Євромерії в Одесі. Фото: Одеська міська рада

Ще однією гучною справою залишається приватизація одеського аеропорту. У 2011 році було організовано схему незаконної приватизації майна комунального підприємства "Міжнародний аеропорт "Одеса". За сприяння тодішнього мера Олексія Костусєва депутати міської ради схвалили створення спільного товариства, через яке майно аеропорту вартістю 118 млн грн незаконно передали, завдавши місту збитків понад 2,5 млрд грн. У 2016 році до справи залучили Геннадія Труханова, як чинного мера. І вже восени наступного року НАБУ провело у нього обшуки, повʼязані з розслідуванням. У 2023 році нові підозри отримали одеські бізнесмени, яких також пов'язують із Трухановим у цій корупційній схемі.

Термінал одеського аеропорту. Фото: РБК-Україна

Влітку минулого року в Одесі спалахнув скандал із гуманітарними генераторами. Як з'ясували активісти частина генераторів, які мали бути встановлені в лікарнях та котельнях, чомусь опинилися у приватних кафе та бізнесах. Зокрема, одного генератора знайшли в ресторані "Vinobroteria", власником якого, як стверджують ЗМІ близька до мера Одеси Геннадія Труханова, а інший — на автомийці. У мерії практично одразу заявили, що нічого про це не знаю. У свою чергу поліція розпочала розслідування, яке не закінчено й досі.

Гуманітарний генератор, який помітили в одеському кафе. Фото: Антикорупційний вимір

Запам'ятався Труханов ще й скандалами під час забудови узбережжя. Однією з найгучніших справ стало будівництво на території колишнього санаторію "Чорноморський", де під прикриттям змін у генплані дозволили забудовникам освоювати землі рекреаційного призначення. Попри акції протесту й заклики активістів захистити узбережжя, будівельні роботи тривали.

Розважальні заклади на одеському узбережжі. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Російське громадянство Труханова

Мер Одеси Геннадій Труханов неодноразово обвинувачувався у тому, що має звʼязки з Росією. Найпершим таким випадком було, коли в нього виявили квартиру у Москві, а далі начебто у 2011 році зʼявилося і громадянство країни-агесорки. Скандал навколо ймовірного російського громадянства Геннадія Труханова спалахнув у 2017 році, коли журналісти та антикорупційні активісти оприлюднили інформацію про його можливий російський паспорт, базуючись на даних Федеральної міграційної служби Росії. Ця новина спричинила широкий резонанс в Україні, особливо в умовах війни з Росією. Сам Труханов категорично заперечував ці звинувачення, називаючи їх політичною атакою, і стверджував, що має лише український паспорт. Попри це, сумніви серед громадськості та його опонентів щодо його ставлення до Росії залишаються актуальними.

Російський паспорт Труханова, який знайшли журналісти. Фото: УП

Одеса в ЮНЕСКО

Ну і найголовнішою подією для Одеси — історичний центр взяла під свій захист як культурну спадщину ЮНЕСКО. Після численних спроб у січні 2023 року центр Одеси офіційно увійшов до списку Світової спадщини. Це рішення прийняли через загрозу руйнування міста під час війни. Тепер Одеса отримала міжнародний захист, який дозволить зберегти її архітектурні та культурні скарби. ЮНЕСКО може залучити ресурси для відновлення пам'яток або звернутися до світової спільноти для запобігання пошкодженням.

Люди гуляють на Дерибасівській. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

У 2024 році набув розголосу скандал коли міський голова Одеси виступив проти рішення ОВА щодо перейменування центральних вулиць і демонтажу пам'ятника Пушкіну. Він підкреслив, що пам'ятник знаходиться в історичному центрі Одеси, який під захистом ЮНЕСКО. Труханов також нагадав, що з 2019 року Одеса є літературним містом ЮНЕСКО, і цей статус місто отримало завдяки своїм видатним письменникам. Він вважає, що закон про деколонізацію не стосується об'єктів всесвітньої культурної спадщини, тому пам'ятник не повинен бути демонтований.

Памʼятник Пушкіну біля одеської мерії. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Взаємини з Зеленським та допомога армії

В самому початку цього року стало відомо, що одеського міського голову жодного разу не запрошували на заходи, в яких брав участь президент. Хоч вони і були повʼязані саме з місцевим самоврядуванням. І Геннадій Труханов жодного разу не спілкувався з президентом телефоном. Мер міста стверджував, що йому навіть подобається відсутність запрошень, оскільки це дозволяє зосередитися на роботі. Проте, він засуджує те, що долю Одеси вирішують без участі міського самоврядування.

Мер Одеси у розмові з президентом України. Фото: Zelenskiy/ Official

Але попри усі скандали та суперечки Труханов залишається мером міста під час війни. І на своїй посаді неодноразово ухвалював рішення допомоги військовим та їхнім родинам. Так, У 2023 році Одеська міська рада виділила 1 мільярд 220 мільйонів гривень на підтримку військових. Регулярно ухвалюються рішення про фінансування закупівлі дронів, озброєння та техніки. У червні 2024 року генерал-лейтенант Юрій Содоль вручив Геннадію Труханову нагрудний знак "За службу та звитягу", а в жовтні того ж року він отримав медаль "За вірність українському народові" від бригади "Спартан". Однак Нацгвардія заявила, що ця медаль не є офіційною, а її вручення стало ініціативою окремих осіб.

Мер Одеси з українськими військовими. Фото: Одеська міська рада

За понад 10 років керівництва Геннадія Труханова Одеса пройшла через численні зміни, як позитивні, так і суперечливі. Однак, незважаючи на труднощі, місто продовжує бути квітучою перлиною біля Чорного моря, куди щороку приїздять тисячі людей, щоб насолодитися її архітектурою та атмосферою. Віримо, що Одеса й надалі зберігатиме свій унікальний шарм і привабливість.

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