Более 10 лет у власти: что сделал Труханов для Одессы как мэр

Городской голова Одессы Геннадий Труханов. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Сегодня действующему мэру Одессы, Геннадию Труханову, исполняется 60 лет. Более десятка из них он провел в мэрском кресле, оставляя неоднозначный след в истории города. За время его руководства южная Пальмира увидела как масштабные инфраструктурные изменения, так и ряд скандалов, включая подозрения в связях с РФ.

По случаю юбилея журналисты Новини.LIVE решили напомнить, чем запомнился Геннадий Труханов в должности мэра Одессы.

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Реконструкция Одессы

Самым узнаваемым местом в Одессе после Дерибасовской является Потемкинская лестница, ведущая прямо к морскому вокзалу. Их реставрация была завершена в 2017 году и вызвала споры из-за качества выполненных работ и прозрачности использования бюджетных средств. Мэр Геннадий Труханов объяснял, что ремонт проводили летом из-за нужды в благоприятных условиях для материалов, а финансирование осуществлялось из городского бюджета. Несмотря на это, общественные организации критиковали городские власти, обвиняя в неэффективном распределении средств и возможном пиаре перед выборами. Стоит отметить, что ремонт Потемкинской стоил 22,7 млн ​​грн. за первоначально запланированных 15 млн грн, а курс тогда составлял 1$/26,28 грн.

Потемкинская лестница после реконструкции. Фото: BBC

Также во время мэрства Труханова в Одессе, с обеих сторон от Потемкинской лестницы появились сразу два парка — Стамбульский и Греческий. Оба были подарены городу один турецкой стороной, а другой греческим предпринимателем. Таким образом, на их благоустройство из бюджетных средств не было выделено ни копейки. В начале войны они были закрыты для посещений из-за норм безопасности, но уже 20 апреля 2024 года в них снова начали гулять люди.

Люди гуляют в Стамбульском парке. Фото: УНИАН

Скульптура в Греческом парке. Фото: Деловая столица

Следует отметить еще одну визитку Одессы — Воронцовскую колоннаду, восстановление которой также пришлось на время председательства Геннадия Труханова. Реставрация колоннады, начатая в 2017 году, вызвала споры по поводу использования бетона вместо деревянных балок, что противоречило плану реставрации. Рабочие, работая ночью, объясняли это необходимостью избегания солнечного воздействия. Активисты вызвали полицию, остановившую работы, но позже бетономешалки продолжили работу без помех. Стоимость скорректированного проекта составила 31 миллион 615 тысяч 700 гривен.

Колоннада возле Воронцовского дворца. Фото: Одесский городской совет

Еще одним известным архитектурным ремонтом в Одессе есть реставрация дома Русова. Ее начали в 2009 году после пожара. И подрядная компания, выполнявшая работы, обвинялась в завышении стоимости материалов и работ, что привело к присвоению более 5 миллионов гривен из городского бюджета. Всего же работы стоили 149 миллионов гривен одесскому бюджету и завершились перед началом 2020 года, причем большинство помещений в доме в частных руках. Позже выяснилось, что реконструкция была мягко говоря не качественной — у одной из скульптур отвалилось лицо, а под ним оказалась пластиковая бутылка. Это обернулось большим скандалом в городе, подрядчика заставили устранить недостатки. Сейчас продолжаются судебные процессы в отношении этих инцидентов, и общественность ожидает результатов расследований.

Панорама дома Русова в Одессе. Фото: Моя Одесса

Строительство новой детской поликлиники на улице Академика Филатова в Одессе завершили в конце 2017 года, и мэр Геннадий Труханов обещал ввести ее в эксплуатацию. На строительство было выделено 24 миллиона гривен. Однако в 2023 году возникли вопросы расходов на ремонтные работы в других поликлиниках города. В частности, заключили договоры с компанией "Стар Энерджи" на установку флагштоков у корпусов на улицах Филатова и Академика Глушко, что обошлось в полмиллиона гривен. Это вызвало беспокойство среди общественности относительно целесообразности таких расходов.

Обновлена ​​детская поликлиника в Одессе. Фото: Одесский городской совет

Кроме того, во время мэрства Труханова в Одессе произошла еще одна скандальная реконструкция. Спуск Маринеска, который сейчас называется Виталия Блажко, неоднократно ремонтировали из-за проседания дороги и трамвайных путей. Несмотря на потраченные почти 70 миллионов гривен в 2019-2020 годах, в 2023-м снова возникли повреждения, ограничившие движение трамваев. В сентябре городской совет выделил более 5 миллионов гривен на укрепление спуска, включая дренажные работы. Частые ремонты и значительные затраты вызывают критику, в частности, мэра Геннадия Труханова, которого связывают с неэффективным распределением средств.

Спуск Маринески в Одессе после ремонта. Фото: Деловая Одесса

Начавшаяся в 2020 году реконструкция Новощипного ряда в Одессе предусматривала обновление дорог, трамвайных путей и инфраструктуры. Работы выполняла компания "Росдорстрой", связываемая с мэром Геннадием Трухановым. Более того, именно эта фирма уже несколько раз обвинялась в завышении стоимости работ. Стоимость реконструкции составила 185 миллионов гривен.

Новощепной ряд после ремонта. Фото: скриншот с видео

Нельзя обойти и реконструкцию Древней площади. Где-то в 2016 году появилась новая автостанция, фонтан и множество мафов. Вместо асфальта уложили плитку, а также установили новые современные лавочки. Все это обошлось инвестору в 20 миллионов гривен. Эти деньги вложило предприятие "Эдвансмент", которому город передал территорию площадью 2,4 га в аренду сроком 25 лет.

Указатель улиц на Древней площади. Фото: Новини.LIVE/ Алексей Барановский

Ну и, конечно же, реконструкция одесского зоопарка. Многолетним спорам о переносе зверинца за город был поставлен конец. Приведение ремонтных работ предполагало перенос входа, демонтаж старых сооружений и замену клеток на современные вольеры. А стоило это около 300 миллионов гривен. И должны были пройти в три этапа. из-за войны реконструкция остановилась.

Центральный вход в одесский зоопарк. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Замена транспорта

Одним из главных достижений Геннадия Труханова как мэра Одессы является обновление подвижного состава электротранспорта. В 2016 году Одесса приступила к модернизации трамвайного парка, выпустив на маршруты новые трамваи "Одиссей" на базе старых вагонов с современными технологиями и низкопольной частью для удобства пассажиров. В 2018 году за кредит ЕБРР город приобрел 47 новых белорусских троллейбусов "БКМ", что повысило экологичность транспорта. В 2020-м Одесса получила 16 трамваев из Берлина как часть стратегии доступного обновления. В 2021 году появились современные трехсекционные трамваи "Odissey Max".

Большой трехсекционный трамвай Odissey Max. Фото: Одесский городской совет

Кроме того, в период войны в Одессе запустили самый длинный трамвайный маршрут "Север-Юг", соединивший поселок Котовского и Киевский район, его длина составила 33 километра. Сначала этот маршрут должен был стать первым скоростным в Одессе, однако так идея не была внедрена. Причина банальна — часть маршрута проходит по центру улицы Преображенской и избежать пробок невозможно.

Трамвай по улицам Одессы. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

В 2024 году было подписано соглашение с Европейским банком реконструкции и развития по предоставлению кредита на 20 миллионов евро. За эти деньги город получит 13 низкопольных трехсекционных трамваев. От работающих на городских маршрутах "Odissey Max" эти вагоны отличаются тем, что имеют низкий уровень пола по всему салону. На работу электротранспорта в 2025 году запланировано потратить более 500 миллионов гривен.

Обещания Труханова

Среди всех достижений Геннадия Труханова как мэра Одессы, конечно, нашлись и незавершенные дела. Среди таких — обещание с 2015 года. Став кандидатом на должность городского головы Одессы, он пообещал решить одну из самых неотложных проблем города — свалку. И не только ликвидировать несанкционированные свалки, но и внедрить систему переработки отходов. В 2017 году был разработан амбициозный проект по ликвидации свалки и рекультивации загрязненных земель, а также планируется открытие станции дегазации до конца 2020 года. Однако, несмотря на обещанное, к моменту завершения первой каденции Труханова этот проект оставался невыполненным, а проблема с мусором в Одессе все еще не была окончательно решена.

Мусорная свалка в Дальнике. Фото: odessitua

Также предметом споров и незавершенным делом стало строительство дамбы на Хаджибейском лимане. Дамба, которая должна защищать Одессу от затопления, находится в аварийном состоянии с 2003 года и до сих пор не имеет определенного владельца. Только в июле 2024 года Верховный суд обязал городской совет взять его на баланс, что позволит надлежащим образом удерживать и ремонтировать конструкцию. В то же время Геннадий Труханов еще в 2016 году обещал решить проблему городской свалки и внедрить переработку мусора, однако эти планы остались невыполненными. Поэтому вопросы содержания дамбы и дальнейшие шаги по ее ремонту теперь ложатся на плечи Одесского городского совета.

Дамба на Хаджибейской дороге. Фото: Одесский городской совет

Еще одним делом, требующим окончания, является то, что в 2023 году то, что Одесса получила 10 автобусов от Регенсбурга как гуманитарную помощь. Но из-за этого статуса их невозможно использовать на платных маршрутах без изменений в законодательстве. Кроме того, автобусы соответствуют экологическому стандарту Евро-4, что затрудняет их растаможку и эксплуатацию в Украине, где для коммерческого использования требуется стандарт Евро-5 или выше. Мэр Одессы Геннадий Труханов подтвердил, что городские власти активно ведут переговоры с центральными органами власти, чтобы найти решение этих вопросов и разрешить запуск автобусов на маршруты.

Гуманитарные автобусы из Регенсбурга. Фото: Одесский городской совет

Также в войну Одесса получила газопоршневые когенерационные установки от международных партнеров, способные покрывать до 50% энергетических потребностей критической инфраструктуры города. Однако к концу 2024 года была установлена ​​лишь одна из четырех планируемых установок.

Газопоршневая установка для Одессы. Фото: Минэнерго

Уголовные дела Труханова

Следует сказать, что за период своей каденции действующий мэр неоднократно попадал в разные коррупционные скандалы. Одним из таких является дело одесского завода "Краян". Она касается хищения более 92 миллионов гривен городского бюджета из-за завышенной стоимости приобретения здания, где одним из обвиняемых является мэр Одессы Геннадий Труханов. В апреле 2023 года ему был назначен залог в размере 31 миллиона гривен, после чего в мае он был взят под стражу, но залог внесли в тот же месяц. Рассмотрение дела продолжается уже несколько лет, и хотя обвинительный акт был зачитан в январе 2024 года, окончательное решение еще не принято.

Здание Евромерии в Одессе. Фото: Одесский городской совет

Еще одним громким делом остается приватизация одесского аэропорта. В 2011 году была организована схема незаконной приватизации имущества коммунального предприятия "Международный аэропорт "Одесса". При содействии тогдашнего мэра Алексея Костусева депутаты городского совета одобрили создание совместного общества, через которое имущество аэропорта стоимостью 118 млн грн незаконно передали, нанеся городу2 млрд грн. дела привлекли Геннадия Труханова, как действующего мэра. И уже осенью следующего года НАБУ провело у него обыски, связанные с расследованием.

Терминал одесского аэропорта. Фото: РБК-Украина

Летом прошлого года в Одессе разразился скандал с гуманитарными генераторами. Как выяснили активисты, часть генераторов, которые должны были быть установлены в больницах и котельных, почему-то оказались в частных кафе и бизнесах. В частности, одного генератора нашли в ресторане "Vinobroteria", владельцем которого, как утверждают СМИ, близкая к мэру Одессы Геннадия Труханова, а другой — на автомойке. В мэрии практически сразу заявили, что ничего об этом не знаю. В свою очередь полиция начала расследование, которое не закончено до сих пор.

Гуманитарный генератор, который был замечен в одесском кафе. Фото: Антикоррупционное измерение

Запомнился Труханов и скандалами во время застройки побережья. Одним из громких дел стало строительство на территории бывшего санатория "Черноморский", где под прикрытием изменений в генплане разрешили застройщикам осваивать земли рекреационного назначения. Несмотря на акции протеста и призывы активистов оградить побережье, строительные работы продолжались.

Развлекательные заведения на одесском побережье. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Российское гражданство Труханова

Мэр Одессы Геннадий Труханов неоднократно обвинялся в том, что у него есть связи с Россией. Первым таким случаем было, когда у него обнаружили квартиру в Москве, а дальше вроде бы в 2011 году появилось и гражданство страны-агесорки. Скандал вокруг вероятного российского гражданства Геннадия Труханова вспыхнул в 2017 году, когда журналисты и антикоррупционные активисты обнародовали информацию о его возможном российском паспорте, основываясь на данных Федеральной миграционной службы России. Эта новость вызвала широкий резонанс в Украине, особенно в условиях войны с Россией. Сам Труханов категорически отрицал эти обвинения, называя их политической атакой, и утверждал, что имеет только украинский паспорт. Несмотря на это, сомнения среди общественности и его оппонентов по поводу его отношения к России остаются актуальными.

Российский паспорт Труханова, найденный журналистами. Фото: УП

Одесса в ЮНЕСКО

Ну и самое главное событие для Одессы — исторический центр взяла под свою защиту как культурное наследие ЮНЕСКО. После многочисленных попыток в январе 2023 центр Одессы официально вошел в список Всемирного наследия. Это решение было принято из-за угрозы разрушения города во время войны. Теперь Одесса получила международную защиту, которая позволит сохранить ее архитектурные и культурные сокровища. ЮНЕСКО может привлечь ресурсы для восстановления памятников или обратиться в мировое сообщество для предотвращения повреждений.

Люди гуляют по Дерибасовской. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

В 2024 году огласился скандал, когда городской голова Одессы выступил против решения ОВА о переименовании центральных улиц и демонтаже памятника Пушкину. Он подчеркнул, что памятник находится в историческом центре Одессы, который находится под защитой ЮНЕСКО. Труханов также напомнил, что с 2019 года Одесса является литературным городом ЮНЕСКО, и этот статус город получил благодаря выдающимся писателям. Он считает, что закон о деколонизации не касается объектов всемирного культурного наследия, поэтому памятник не должен быть демонтирован.

Памятник Пушкину возле одесской мэрии. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Взаимоотношения с Зеленским и помощь армии

В самом начале этого года стало известно, что одесский городской голова ни разу не приглашался на мероприятия, в которых принимал участие президент. Хотя они были связаны именно с местным самоуправлением. И Геннадий Труханов ни разу не общался с президентом по телефону. Мэр города утверждал, что ему даже нравится отсутствие приглашений, поскольку это позволяет сосредоточиться на работе. Однако он осуждает то, что судьбу Одессы решают без участия городского самоуправления.

Мэр Одессы в разговоре с президентом Украины. Фото: Zelenskiy/ Official

Но, несмотря на все скандалы и споры, Труханов остается мэром города во время войны. И в своей должности неоднократно принимал решение о помощи военным и их семьям. Так, в 2023 году Одесский городской совет выделил 1 миллиард 220 миллионов гривен в поддержку военных. Регулярно принимаются решения о финансировании закупки дронов, вооружения и техники. В июне 2024 года генерал-лейтенант Юрий Содоль вручил Геннадию Труханову нагрудный знак "За службу и доблесть", а в октябре того же года он получил медаль "За верность украинскому народу" от бригады "Спартан". Однако Нацгвардия заявила, что эта медаль не является официальной, а ее вручение стало инициативой отдельных лиц.

Мэр Одессы с украинскими военными. Фото: Одесский городской совет

За более чем 10 лет руководства Геннадия Труханова Одесса прошла через многочисленные изменения, как положительные, так и противоречивые. Однако, несмотря на трудности, город продолжает быть цветущей жемчужиной у Черного моря, куда ежегодно приезжают тысячи людей, чтобы насладиться ее архитектурой и атмосферой. Верим, что Одесса и дальше будет сохранять свой уникальный шарм и привлекательность.

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