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Пророссийский торт для мэра Труханова — скандал в Одессе

18 января 2025 10:55
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Скандал в Одессе - мэру подарили провокационный торт
Торт для мэра Одессы на юбилей. Фото: Демьян Ганул
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В Одессе очередной скандал вокруг городского головы Геннадия Труханова. Главе города подарили торт с миниатюрами объектов города и книгами таких писателей как Бабель, Жванецкий, Куприн и Багрицкий.

Об этом пишет одесский активист Дем'ян Ганул.

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Приложение активиста. Фото: скриншот

Торт для мэра Одессы

Известно, что тематический торт глава города получил на свой День рождения. Его дизайн изображал архитектурные объекты Одессы, но без символики Украины. Также на десерте были представлены российские книги и фамилии авторов, которые исторически ассоциируются с российской культурой.

"Ну и конечно без всякой символики Украины, но с русскими книгами, Бабель, Жванецкий, Куприн, Багрицкий", — написал активист.

Одесситы возмущены таким тортом

Одесситы в комментариях к сообщению также выражают свое негативное отношение к такому "шедевру" и подчеркивают, что такой жест является прямым заигрыванием с российскими оккупантами.

"Они зовут российских оккупантов! Они зовут смерть! Пусть СБУ работает — это их работа!" — пишут комментаторы. 

Пророссийский торт для мэра Труханова - скандал в Одессе - фото 2
Комментарии под сообщением активиста. Фото: скриншот

"Те кто "клепали" тот торт конечно не читали Лину Костенко, Тараса Шевченко, Павла Загребельного", — пишет другой пользователь под заметкой.

Пророссийский торт для мэра Труханова - скандал в Одессе - фото 3
Комментарии под постом активиста. Фото: скриншот

Напомним, мы писали, чем запомнился Геннадий Труханов одесситам за время своего правления городом. Также мы сообщали, что Кипер рассказал об отношениях с Трухановым.

Одесса скандал День рождения Геннадий Труханов декоммунизация торт

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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