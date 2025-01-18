Скандал в Одессе - мэру подарили провокационный торт

Торт для мэра Одессы на юбилей. Фото: Демьян Ганул

В Одессе очередной скандал вокруг городского головы Геннадия Труханова. Главе города подарили торт с миниатюрами объектов города и книгами таких писателей как Бабель, Жванецкий, Куприн и Багрицкий.

Об этом пишет одесский активист Дем'ян Ганул.

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Приложение активиста. Фото: скриншот

Торт для мэра Одессы

Известно, что тематический торт глава города получил на свой День рождения. Его дизайн изображал архитектурные объекты Одессы, но без символики Украины. Также на десерте были представлены российские книги и фамилии авторов, которые исторически ассоциируются с российской культурой.

"Ну и конечно без всякой символики Украины, но с русскими книгами, Бабель, Жванецкий, Куприн, Багрицкий", — написал активист.

Одесситы возмущены таким тортом

Одесситы в комментариях к сообщению также выражают свое негативное отношение к такому "шедевру" и подчеркивают, что такой жест является прямым заигрыванием с российскими оккупантами.

"Они зовут российских оккупантов! Они зовут смерть! Пусть СБУ работает — это их работа!" — пишут комментаторы.

Комментарии под сообщением активиста. Фото: скриншот

"Те кто "клепали" тот торт конечно не читали Лину Костенко, Тараса Шевченко, Павла Загребельного", — пишет другой пользователь под заметкой.

Комментарии под постом активиста. Фото: скриншот

Напомним, мы писали, чем запомнился Геннадий Труханов одесситам за время своего правления городом. Также мы сообщали, что Кипер рассказал об отношениях с Трухановым.