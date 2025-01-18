Торговля водительскими правами - в Одесской области разоблачили схему

Человек держит доллары в руках. Фото: Нацполиция

На Одесщине разоблачили женщину, которая "помогала" получить водительские права за взятку. Правоохранители задержали ее с поличным — теперь "бизнесменке" грозит до 10 лет за решеткой.

Об этом в субботу, 18 января, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

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Торговала водительскими удостоверениями

По данным полицейских, женщина искала клиентов, которых убеждала в своих связях в региональном сервисном центре. За 750 долларов она обещала "гарантированный" результат на экзаменах и быстрое получение удостоверения. Полиция задержала подозреваемую во время передачи денег.

Изъяты деньги, которые были получены за водительское удостоверение. Фото: Нацполиция

Какое наказание за взятку

Женщине предъявили подозрение по статье о пособничестве в вымогательстве взятки. Теперь ей грозит до 10 лет заключения, конфискация имущества и запрет занимать определенные должности. Сейчас правоохранители работают над установлением других участников схемы, среди которых могут быть работники регионального сервисного центра.

Напомним, в Болграде задержали 32-летнюю женщину, когда она раскладывала "закладки" по городу. Также мы писали, что в Одессе разгорелся очередной скандал вокруг городского головы Геннадия Труханова.