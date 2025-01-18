Міст через канал Кофа. Фото: Олег Кіпер/Telegram

На півдні Одеської області завершується ремонт мосту через канал Кофа, що має стратегічне значення для області. Оновлена дорога значно скоротить час подорожі до Румунії та покращить умови життя для чотирьох громад регіону.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Читайте також:

Ремонт дороги на Одещині

За його словами, ремонт автомобільної дороги Т-1607, яка роками була в аварійному стані, наближається до завершення. Ця дорога проходить через канал Кофа, де побудований новий стратегічно важливий міст.

"Рух цією дорогою поєднує Ізмаїльський та Кілійський порти і має вагоме значення для чотирьох громад району. Роками дорога Т-1607 була фактично непроїзною", — написав Олег Кіпер.

Завдяки відновленню дороги маршрут між Ізмаїлом і Кілією скоротиться з 120 км до 45 км. Оновлена інфраструктура забезпечить швидкий доступ екстрених служб, зручність перевезення дітей до шкіл і суттєву економію пального для жителів. Логістика між портами також стане значно ефективнішою, що сприятиме розвитку економіки регіону.

Що відомо про міст

Міст через канал Кофа, збудований у 60-х роках минулого сторіччя, був перекритий у 2021 році через аварійний стан. Він є важливою стратегічною спорудою на півдні Одеської області. Міст почали ремонтувати наприкінці 2023 року.

Міст на Одещині до ремонту. Фото: traffic.od

Нагадаємо, сьогодні на трасі Одеса — Рені спостерігаються значні затори, а на прикордонних пунктах пропуску в Одеській області утворилися довгі черги. Також ми писали, що для подорожі до Молдови та Румунії потрібно мати документи про технічний стан автомобіля.