Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Перетину румунського кордону на Одещині — які документи потрібні arrow

Перетину румунського кордону на Одещині — які документи потрібні

21 грудня 2024 15:30
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Нові вимоги для перетину кордону з Румунією
Пункт пропуску "Орлівка-Ісакча". Фото ілюстративне: pravdatutnews
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Румунія нагадала про важливі правила перетину свого кордону, зокрема і через КПП "Орлівка — Ісакча", що на Одещині. Для уникнення затримок водіям необхідно мати всі необхідні документи, зокрема довідку про періодичний технічний огляд транспортного засобу. Правила базуються на положеннях Віденської конвенції.

Про це повідомили в Одеській митниці.

Читайте також:
Перетину румунського кордону на Одещині — які документи потрібні - фото 1
Повідомлення митниці. Фото: скриншот

Які документи потрібні на кордоні

Під час перетину румунського кордону водіям транспортних засобів необхідно заздалегідь підготувати всі документи, які вимагають контролюючі органи суміжної країни.

Серед основних документів:

  • дійсний проїзний документ (посвідчення особи або паспорт);
  • посвідчення водія, відповідне категорії транспортного засобу;
  • свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;
  • довідка про проходження періодичного технічного огляду (ПТО).

Зазначені вимоги діють відповідно до положень Віденської конвенції про дорожній рух від 1968 року. На території Румунії заборонено рух транспортних засобів дорогами загального користування без ПТО або з простроченим періодом огляду.

У зв’язку з цим громадянам радять ретельно перевірити наявність і дійсність документів, щоб уникнути затримок і неприємностей на кордоні.

Нагадаємо, на трасі Одеса-Рені у бік молдавського кордону спостерігаються значні затори. Також в одеському зоопарку підстрелили леопарда, який напав на чоловіка. 

Одеса кордон Румунія Новини Одеси документи виїзд за кордон

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

16:00 Генштаб відреагував на чутки, що бійців ППО кидають на фронт

15:59 Кораблетроща російських танкерів — пляжі Криму забруднені мазутом

15:56 Нові правила в'їзду до ЄС — що зміниться для українців у 2025

15:30 Перетину румунського кордону на Одещині — які документи потрібні

15:23 Послом України в Угорщині став відомий "професор з окопу"

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка - 80x80

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка

15:01 Інженери 414 ОПУБАС Птахів Мадяра придумали, як обійти ворожу РЕБ

14:59 Директор одеського зоопарку розповів деталі інциденту у звіринці

14:57 Вчені розробили ключ для виявлення сигналів з далекого космосу

14:56 У Дніпрі помер відомий лікар і професор

14:56 В МВФ попередили про ситуацію щодо відключень світла в Україні

16:00 Генштаб відреагував на чутки, що бійців ППО кидають на фронт

15:59 Кораблетроща російських танкерів — пляжі Криму забруднені мазутом

15:56 Нові правила в'їзду до ЄС — що зміниться для українців у 2025

15:30 Перетину румунського кордону на Одещині — які документи потрібні

15:23 Послом України в Угорщині став відомий "професор з окопу"

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка - 80x80

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка

15:01 Інженери 414 ОПУБАС Птахів Мадяра придумали, як обійти ворожу РЕБ

14:59 Директор одеського зоопарку розповів деталі інциденту у звіринці

14:57 Вчені розробили ключ для виявлення сигналів з далекого космосу

14:56 У Дніпрі помер відомий лікар і професор

14:56 В МВФ попередили про ситуацію щодо відключень світла в Україні

06:40 Нові ціни на латунь — яка вартість кольорових металів у грудні

19 грудня 2024

21:37 Новий рік в Одесі — скільки коштуватиме відпочинок на свята

06:40 В Україні дорожчають кольорові метали — ціни на алюміній у грудні

Ексклюзив

06:34 Одеський "Привоз" напередодні свят — наскільки зросли ціни

06:25 Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС

06:22 Україна не в лідерах — яка зарплата у військових в інших країнах

18 грудня 2024

07:15 Ви здивуєтесь — порівняння цін на продукти у Грузії та в Україні

06:40 Ціни на мідь знову ростуть — ціни на кольорові метали у грудні

06:25 Старійте за кордоном — порівняння пенсій в Україні та країнах ЄС

17 грудня 2024
Ексклюзив

22:37 Коли одесити планують святкувати Різдво — опитування

Text

00:20 Скандал у Вишгороді — інцидент прокоментував військовий аналітик

20 грудня 2024
Text

23:04 Ексглава МОЗ пояснила, куди інтегрували працівників МСЕК

Text

20:45 У Раді назвали, коли знизять мобілізаційний вік в Україні

Text

18:29 Біля Байкового кладовища розгорнули будівництво — що відомо

Text

18:19 Демченко повідомив, яка ситуація на кордоні з Білоруссю

Text

17:50 Заява НАТО та гроші заморожених активів РФ — ефір Вечір.LIVE

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка - 80x80

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка

Text

15:40 Експерт пояснив, про що свідчать кібератаки на держреєстри

Text

14:32 Айвазовська поставила під сумнів електронні вибори в Україні

Text

13:00 Трамп зустрінеться з Путіним — ефір День.LIVE

Text

10:16 Удар по Києву — Шаманов розповів про загиблого та руйнування

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

12 грудня 2024

18:26 У НАТО назвали кількість втрат у війні в Україні

13 грудня 2024

11:55 Пільги для УБД у 2025 році — хто може втратити допомогу

18 грудня 2024

06:32 Лише 1 яйце та сир — цей сніданок рідні будуть просити щодня