Нові вимоги для перетину кордону з Румунією

Пункт пропуску "Орлівка-Ісакча". Фото ілюстративне: pravdatutnews

Румунія нагадала про важливі правила перетину свого кордону, зокрема і через КПП "Орлівка — Ісакча", що на Одещині. Для уникнення затримок водіям необхідно мати всі необхідні документи, зокрема довідку про періодичний технічний огляд транспортного засобу. Правила базуються на положеннях Віденської конвенції.

Про це повідомили в Одеській митниці.

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Які документи потрібні на кордоні

Під час перетину румунського кордону водіям транспортних засобів необхідно заздалегідь підготувати всі документи, які вимагають контролюючі органи суміжної країни.

Серед основних документів:

дійсний проїзний документ (посвідчення особи або паспорт);

посвідчення водія, відповідне категорії транспортного засобу;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

довідка про проходження періодичного технічного огляду (ПТО).

Зазначені вимоги діють відповідно до положень Віденської конвенції про дорожній рух від 1968 року. На території Румунії заборонено рух транспортних засобів дорогами загального користування без ПТО або з простроченим періодом огляду.

У зв’язку з цим громадянам радять ретельно перевірити наявність і дійсність документів, щоб уникнути затримок і неприємностей на кордоні.

Нагадаємо, на трасі Одеса-Рені у бік молдавського кордону спостерігаються значні затори. Також в одеському зоопарку підстрелили леопарда, який напав на чоловіка.