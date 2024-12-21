Новые требования для пересечения границы с Румынией

Пункт пропуска "Орловка-Исакча". Фото иллюстративное: pravdatutnews

Румыния напомнила о важных правилах пересечения своей границы, в том числе и через КПП "Орловка — Исакча", что во избежание задержек водителям необходимо иметь все необходимые документы, в том числе справку о периодическом техническом осмотре транспортного средства.

Об этом сообщили в Одесской таможне.

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Сообщения таможни Фото: скриншот

Какие документы нужны на границе

При пересечении румынской границы водителям транспортных средств необходимо предварительно подготовить все документы, требуемые контролирующими органами сопредельной страны.

Среди основных документов:

действительный проездной документ (удостоверение личности или паспорт);

удостоверение водителя, соответствующее категории транспортного средства;

свидетельство о регистрации транспортного средства;

справка о прохождении периодического технического осмотра (ПТО).

Указанные требования действуют в соответствии с положениями Венской конвенции о дорожном движении от 1968 года.

В связи с этим гражданам советуют тщательно проверить наличие и действительность документов во избежание задержек и неприятностей на границе.

Напомним, на трассе Одесса-Рени в сторону молдавской границы наблюдаются значительные пробки. Также в одесском зоопарке подстрелили напавшего на мужчину леопарда.