Новые требования для пересечения границы с Румынией

Пересечение румынской границы на Одесчине — какие документы нужны
Румыния напомнила о важных правилах пересечения своей границы, в том числе и через КПП "Орловка — Исакча", что во избежание задержек водителям необходимо иметь все необходимые документы, в том числе справку о периодическом техническом осмотре транспортного средства.
Об этом сообщили в Одесской таможне.
Какие документы нужны на границе
При пересечении румынской границы водителям транспортных средств необходимо предварительно подготовить все документы, требуемые контролирующими органами сопредельной страны.
Среди основных документов:
- действительный проездной документ (удостоверение личности или паспорт);
- удостоверение водителя, соответствующее категории транспортного средства;
- свидетельство о регистрации транспортного средства;
- справка о прохождении периодического технического осмотра (ПТО).
Указанные требования действуют в соответствии с положениями Венской конвенции о дорожном движении от 1968 года.
В связи с этим гражданам советуют тщательно проверить наличие и действительность документов во избежание задержек и неприятностей на границе.
Напомним, на трассе Одесса-Рени в сторону молдавской границы наблюдаются значительные пробки. Также в одесском зоопарке подстрелили напавшего на мужчину леопарда.
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