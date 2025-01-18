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Виїзд за кордон сьогодні — яка ситуація на КПП Одещини

18 січня 2025 09:17
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Затори на трасі Одеса — Рені та черги на кордоні
Затори на трасі Одеса-Рені. Фото: скриншот
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Сьогодні, 18 січня, на трасі Одеса — Рені спостерігаються значні затори, а на прикордонних пунктах пропуску в Одеській області утворилися довгі черги. Водіям, що подорожують до Молдови та Румунії доведеться затриматися на декілька годин.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі Великого Дальника, Маяках та перед КПП. На останній ділянці затор сягає декількох кілометрів, рух транспорту дуже ускладнений. Подорож до Паланки триватиме сьогодні понад дві години.

Затори на трасі Одеса-Рені — черги на кордоні збільшуються - фото 2
Затори до Паланки. Фото: скриншот

Пункт пропуску "Старокозаче — Тудора"

Ділянка до КПП "Старокозаче — Тудора" також перевантажена. Водіям прийдеться вистояти в черзі, яка сягає декількох кілометрів.

Затори на трасі Одеса-Рені — черги на кордоні збільшуються - фото 3
Затори на пункті пропуску "Старокозаче — Тудора". Фото: скриншот

Затори до Румунії

На найближчому до Румунії поромному переході  пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" час очікування сягає декількох годин. Окрім цього спостерігається скупчення машин у межах Сарати і в селі Холмське, Броска та на самому пункті пропуску "Орлівка". 

Затори на трасі Одеса-Рені — черги на кордоні збільшуються - фото 1
Дорога до Румунії. Фото: скриншот

Пункт пропуску "Рені — Джурджулешть"

На КПП "Рені — Джюрджюлешть" черг на виїзд з України немає. Також спостерігаються затори  на під'їзді до пункту пропуску, а саме у місті Рені. 

Затори на трасі Одеса-Рені — черги на кордоні збільшуються - фото 4
Затори на пункті пропуску "Ренi — Джурджулешти". Фото: скриншот

Нагадаємо, Молдова змінила правила в'їзду на свою територію. Тепер потрібний ТО автомобіля. Також переправу "Орлівка — Ісакча" модернізують, щоби через неї могли проходити не тільки пасажирські, але й торгівельні судна.

Одеса Одеська область затори Новини Одеси черги черги на кордоні

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10:51 Сина нардепа підозрюють у розкраданні коштів громади Львівщини

10:39 Туристи в захваті — 3 бюджетні курорти за системою "все включено"

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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