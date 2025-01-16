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Поромна переправа з Одещини до Румунії — де планують відкрити

16 січня 2025 13:59
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Між Одещиною та Румунією запустять ще одну поромну лінію
Пором у Орлівці. Фото: Поромний комплекс Орлівка
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Переправу "Орлівка — Ісакча" модернізують, щоби через неї могли проходити не тільки пасажирські, але й торговельні судна. Також у планах запуск нової поромної лінії між Україною та Румунією.

Про це повідомляє Асоціація "Укрпорт".

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Що відомо

Перспективи сполучення між Україною та Румунією обговорювали на зустрічі у форматі QUINT. У ній брали участь представники не тільки обох держав, але й Молдови, США та Єврокомісії.

Як розповів заступник міністра розвитку громад і територій України Сергій Деркач, пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" модернізують, щоби через нього могли проходити баржі та контейнери. Крім того, розглядається можливість відкриття нової поромної лінії між Рені та румунським містом Браїла.

"Але для успіху цих проєктів потрібні інвестиції з боку бізнесу та від міжнародних партнерів", — наголосив посадовець. 

Нагадаємо, раніше Україна та Румунія домовилися про будівництво мосту через Тису. Також ми писали, що Євросоюз профінансує удосконалення прикордонних пунктів пропуску та запуск річкової інформаційної системи на Дунаї. Зокрема, йдеться про створення сучасної річкової інформаційної системи, інтегрованої з міжнародними платформами. Це підвищить рівень безпеки судноплавства на Дунаї та дозволить надавати гармонізовані інформаційні послуги для суден.

кордон корабель транспорт Одеська область Одеська ОДА

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