Между Одесской областью и Румынией запустят еще одну паромную линию

Паром в Орловке. Фото: Паромный комплекс Орловка

Переправу "Орловка — Исакча" модернизируют, чтобы через нее могли проходить не только пассажирские, но и торговые суда. Также в планах запуск новой паромной линии между Украиной и Румынией.

Об этом сообщает Ассоциация "Укрпорт".

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Перспективы сообщения между Украиной и Румынией обсуждали на встрече в формате QUINT. В ней участвовали представители не только обоих государств, но и Молдовы, США и Еврокомиссии.

Как рассказал заместитель министра развития общин и территорий Украины Сергей Деркач, пункт пропуска "Орловка — Исакча" модернизируют, чтобы через него могли проходить баржи и контейнеры. Кроме того, рассматривается возможность открытия новой паромной линии между Рени и румынским городом Браила.

"Но для успеха этих проектов нужны инвестиции со стороны бизнеса и от международных партнеров", — подчеркнул чиновник.

Напомним, ранее Украина и Румыния договорились о строительстве моста через Тису. Также мы писали, что Евросоюз профинансирует усовершенствование пограничных пунктов пропуска и запуск речной информационной системы на Дунае. В частности, речь идет о создании современной речной информационной системы, интегрированной с международными платформами. Это повысит уровень безопасности судоходства на Дунае и позволит предоставлять гармонизированные информационные услуги для судов.