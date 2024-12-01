Україна отримує 52 млн євро на розвиток транспортних проєктів

ПП Рені-Джурджулешть. Фото ілюстративне: Радіо.Свобода

Євросоюз надасть Україні грант на реалізацію чотирьох проєктів, спрямованих на розвиток транспортної інфраструктури та безпеку судноплавства. Серед ключових напрямів — удосконалення прикордонних пунктів пропуску та запуск річкової інформаційної системи на Дунаї.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України.

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Повідомлення міністерства. Фото: скриншот

Повідомлення міністерства. Фото: скриншот

Реконструкція ПП

У межах програми ЄС країна отримає 52 мільйони євро на розвиток транспортної інфраструктури. Один із ключових проєктів — "Організація транспортних потоків з метою підвищення пропускної спроможності інфраструктури, безпеки та ефективності послуг з перетину кордону на спільній дорозі Румунія-Молдова-Україна ПП Галац/Джурджулешть/Рені". Він створений у співпраці з молдавськими та румунськими партнерами. Реалізація забезпечить безперервний рух між пунктами пропуску та підвищить їхню ефективність.

Річкова система на Дунаї

Другий важливий напрям — "Українська річкова інформаційна служба на р. Дунай — УкрРІС". Проєкт передбачає створення сучасної річкової інформаційної системи, інтегрованої з міжнародними платформами EuRIS та CEERIS. Це підвищить рівень безпеки судноплавства на Дунаї та дозволить надавати гармонізовані інформаційні послуги для суден.

Нагадаємо, у селищі Ліски Одеського району заплановано будівництво нової пішохідної доріжки за понад три мільйони. Також люди, які хочуть підвищити свої професійні навички або знайти нову роботу, але не мають грошей на навчання, можуть взяти участь у грантовому конкурсі для отримання фінансової допомоги.