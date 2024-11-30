Будівництво пішохідної доріжки з доброустроєм у селищі Ліски за 3 млн грн

Дівчина стоїть на пішохідній доріжці. Фото ілюстративне: freepik

У селищі Ліски Одеського району заплановано будівництво нової пішохідної доріжки з благоустроєм. Проєкт передбачає демонтаж старих конструкцій, встановлення нових бордюрів, укладання плитки та озеленення території. Очікувана вартість робіт — понад 3,2 мільйона гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.

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Повідомлення про аукціон. Фото: скриншот

Більше про закупівлю

Управління капітального будівництва Фонтанської сільської ради Одеського району оголосило тендер на будівництво пішохідної доріжки з елементами благоустрою вздовж вулиці Заболотного. Роботи виконуватимуться на ділянці від будинку №107 по вулиці Південна до будинку №46 по вулиці Лугова в селищі Ліски.

Очікувана вартість робіт становить 3 219 477 грн. Проєкт фінансуватиметься за кошти державного та місцевого бюджетів. Кінцевий термін подання тендерних пропозицій — 11 грудня 2024 року, аукціон розпочнеться того ж дня о 15:34.

Що планують зробити

Планується демонтувати старі бетонні бордюри, оновити дорожнє покриття з використанням фігурних елементів мощення, встановити тактильну плитку, облаштувати зупинки та дорожні знаки. Окрім цього, у рамках проєкту висадять дерева та чагарники, серед яких акація, туя, павлонія та катальпа.

Нагадаємо, Усатівська сільська рада хоче закупити дитячих солодощів на новорічні свята на 700 000 грн. Також в Одеській області оголосили тендер на ремонт з відновленням місця здійснення габаритно-вагового контролю. На роботи виділено майже 45 мільйонів гривень.