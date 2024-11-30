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На Одесчине построят пешеходную дорожку за несколько миллионов

30 ноября 2024 18:26
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Строительство пешеходной дорожки с благоустройством в поселке Лески за 3 млн грн
Девушка стоит на пешеходной дорожке. Фото иллюстративный: freepik
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В поселке Лески Одесского района запланировано строительство новой пешеходной дорожки с благоустройством. Проект предусматривает демонтаж старых конструкций, установку новых бордюров, укладку плитки и озеленение территории. Ожидаемая стоимость работ — более 3,2 миллиона гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

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Уведомления об аукционе. Фото: скриншот

Больше о закупке

Управление капитального строительства Фонтанского сельсовета Одесского района объявило тендер на строительство пешеходной дорожки с элементами благоустройства вдоль улицы Заболотного. Работы будут выполняться на участке от дома №107 по улице Южная до дома №46 по улице Луговая в поселке Лески.

Ожидаемая стоимость работ составляет 3 219 477 грн. Проект будет финансироваться за счет средств государственного и местного бюджетов. Конечный срок подачи тендерных предложений - 11 декабря 2024, аукцион начнется в тот же день в 15:34.

Что планируют сделать

Планируется демонтировать старые бетонные бордюры, обновить покрытие с использованием фигурных элементов мощения, установить тактильную плитку, обустроить остановки и дорожные знаки. Кроме того, в рамках проекта высадят деревья и кустарники, среди которых акация, туя, павлония и катальпа.

Напомним, Усатовский сельсовет хочет закупить детские сладости на новогодние праздники на 700 000 грн. Также в Одесской области был объявлен тендер на ремонт с восстановлением места осуществления габаритно-весового контроля. На работы выделено около 45 миллионов гривен.

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