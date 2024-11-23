Аукціон на ремонт дороги М-05 Київ-Одеса

На трасі Одеса-Київ з'явиться ваговий комплекс за 45 мільйонів
В Одеській області оголосили тендер на ремонт з відновленням місця здійснення габаритно-вагового контролю. На роботи виділено майже 45 мільйонів гривень, а завершити їх мають до кінця 2025 року.
Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з оголошення на платформі Prozorro.
Більше про тендер
Старт аукціону для вибору підрядника призначено на 29 листопада. Роботи передбачають відновлення місця для габаритно-вагового контролю на км 452+811 дороги загального користування державного значення М-05 Київ-Одеса в Одеській області. Вартість контракту становить майже 45 млн грн, а строк завершення робіт — до кінця 2025 року.
Що планують зробити
Зазначимо, що ваговий комплекс з'явиться в районі села Алтестове. У рамках проєкту планується демонтаж старих конструкцій, монтаж нових елементів та оновлення дощових каналів і кабельних мереж.
Нагадаємо, державна установа "Ізмаїльський слідчий ізолятор" оголосила тендер на встановлення на даху будівлі сонячної електростанції. Також в Одесі оголосили тендер на спиляння аварійних дерев на кладовищах міста.
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