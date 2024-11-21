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Пилитимуть на одеських цвинтарях — оголосили тендер на мільйон

21 листопада 2024 13:17
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одесі витратять майже мільйон на пиляння дерев на цвинтарях
Другий Християнський цвинтар в Одесі. Фото: Марина Повертайло/vgorode
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Одеське КП "Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування" оголосило тендер на спиляння аварійних дерев на кладовищах міста. Роботи оцінили у 936 тис. грн. Торги призначили на 25 листопада. 

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з оголошення на платформі Prozorro.

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Оголошення про тендер. Фото: скриншот

Що робитимуть

Згідно з тендерною документацією, йдеться про видалення 57 дерев. З них 44 знаходяться на Другому Християнському кладовищі на Люстдорфській дорощі. Ще дев'ять — на Троїцькому на Ленселищі і чотири — на цвинтарі на вулиці Бібліотечній.   

Роботи мають бути виконані до кінця поточного року.

Інші дорогі тендери в Одесі

Комунальне підприємство "Міськзелентрест" оголосило тендер на послуги з видалення та обрізки пошкоджених дерев і гілок в Одесі. За це готові заплатити 1 млн грн. Раніше такими роботами займалися здебільшого працівники самого КП.

Також в Одесі оголосили тендер на відновлення будинку на проспекті Шевченка, 8В, який постраждала від дронової атаки 24 січня 2024 року. На роботи виділено майже 46 мільйонів гривень, а завершити їх мають до кінця 2025 року.

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