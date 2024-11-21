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Будут пилить на одесских кладбищах — объявили тендер на миллион

21 ноября 2024 13:17
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одессе потратят почти миллион на пиление деревьев на кладбищах
Второе Христианское кладбище в Одессе. Фото: Марина Повертайло/vgorode
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Одесское КП "Специализированное предприятие коммунально-бытового обслуживания" объявило тендер на спиление аварийных деревьев на кладбищах города. Работы оценили в 936 тыс. грн. Торги назначены на 25 ноября.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из объявления на платформе Prozorro.

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Объявление о тендере. Фото: скриншот

Что будут делать

Согласно тендерной документации, речь идет об удалении 57 деревьев. Из них 44 находятся на Втором Христианском кладбище на Люстдорфской дороге. Еще девять — на Троицком на Ленселище и четыре — на кладбище на улице Библиотечной.

Работы должны быть проделаны до конца текущего года.

Другие дорогие тендеры в Одессе

Коммунальное предприятие "Горзелентрест" объявило тендер на услуги по удалению и обрезке поврежденных деревьев и веток в Одессе. За это готовы заплатить 1 млн. грн. Раньше такими работами занимались в основном работники самого КП.

Также в Одессе объявили тендер на восстановление дома по проспекту Шевченко, 8В, который пострадала от дроновой атаки 24 января 2024 года. На работы выделено почти 46 миллионов гривен, а завершить их должны до конца 2025 года.

Одесса тендер деньги кладбище Новости Одессы

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