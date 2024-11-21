В Одессе потратят почти миллион на пиление деревьев на кладбищах

Будут пилить на одесских кладбищах — объявили тендер на миллион
Одесское КП "Специализированное предприятие коммунально-бытового обслуживания" объявило тендер на спиление аварийных деревьев на кладбищах города. Работы оценили в 936 тыс. грн. Торги назначены на 25 ноября.
Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из объявления на платформе Prozorro.
Что будут делать
Согласно тендерной документации, речь идет об удалении 57 деревьев. Из них 44 находятся на Втором Христианском кладбище на Люстдорфской дороге. Еще девять — на Троицком на Ленселище и четыре — на кладбище на улице Библиотечной.
Работы должны быть проделаны до конца текущего года.
Другие дорогие тендеры в Одессе
Коммунальное предприятие "Горзелентрест" объявило тендер на услуги по удалению и обрезке поврежденных деревьев и веток в Одессе. За это готовы заплатить 1 млн. грн. Раньше такими работами занимались в основном работники самого КП.
Также в Одессе объявили тендер на восстановление дома по проспекту Шевченко, 8В, который пострадала от дроновой атаки 24 января 2024 года. На работы выделено почти 46 миллионов гривен, а завершить их должны до конца 2025 года.
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