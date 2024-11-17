Одеська міська рада оголосила тендер на відновлення будинку на проспекті Шевченка

Будинок, який зруйнував російський дрон. Фото: Новини.LIVE

В Одесі оголосили тендер на відновлення будинку на проспекті Шевченка, 8В, який постраждала від дронової атаки 24 січня 2024 року. На роботи виділено майже 46 мільйонів гривень, а завершити їх мають до кінця 2025 року.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з оголошення на платформі Prozorro.

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Повідомлення про проведення тендеру. Фото: скриншот

Більше про тендер

Закупівлю оголосив Департамент міського господарства Одеської міської ради. На реалізацію проєкту передбачено 45 851 263 гривень. Підрядник має виконати масштабний комплекс робіт, що включає відновлення стін, перегородок, заміну покрівлі, встановлення нових вікон і дверей, утеплення фасаду, облаштування прибудинкової території тощо. Загалом у переліку — близько 500 пунктів. Подання тендерних пропозицій триватиме до 27 листопада, а уже 30 пройде аукціон. Згідно з планом, завершити роботи мають до кінця грудня 2025 року.

Більше про зруйнований будинок

Нагадаємо, у ніч проти 25 січня окупанти двічі атакували Одесу та область ударними БпЛА. Основний удар прийшовся на обласний центр, де дрони влучили у житлові будинки, зокрема і на проспекті Шевченка. Пів року після мешканці будинку на проспекті Шевченка заявили, що потерпають від негоди. Сильні дощі призвели до того, що у будинку стіни покрилися цвіллю, а проводка в будь-який момент готова закоротити.

Нагадаємо, Служба відновлення та розвитку інфраструктури Одеської області оголосила тендер на додаткові роботи з ремонту дев'ятиповерхового будинку в Сергіївці, пошкодженого російськими ударами. Також Управління капітального будівництва Ізмаїльської міської ради оголосило тендер на створення у місті автоматизованої системи централізованого оповіщення. Підряднику готові заплатити 8,4 млн грн.