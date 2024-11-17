Одесский городской совет объявил тендер на восстановление дома по проспекту Шевченко

Дом, разрушивший русский дрон. Фото: Новости.

В Одессе объявили тендер на восстановление дома по проспекту Шевченко, 8В, который пострадала от дроновой атаки 24 января 2024 года. На работы выделено почти 46 миллионов гривен, а завершить их должны до конца 2025 года.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из объявления на платформе Prozorro.

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Уведомление о проведении тендера. Фото: скриншот

Больше о тендере

Закупку огласил Департамент городского хозяйства Одесского городского совета. На реализацию проекта предусмотрено 45851263 гривен. Подрядчик должен выполнить масштабный комплекс работ, включающий восстановление стен, перегородок, замену кровли, установку новых окон и дверей, утепление фасада, обустройство придомовой территории. Всего в списке около 500 пунктов. Представление тендерных предложений продлится до 27 ноября, а уже 30 пройдет аукцион. Согласно плану, завершить работы должны до конца декабря 2025 года.

Больше о разрушенном доме

Напомним, в ночь на 25 января оккупанты дважды атаковали Одессу и область ударными БпЛА. Основной удар пришелся на областной центр, где дроны попали в жилые дома, в том числе на проспекте Шевченко. Полгода после жильцы дома на проспекте Шевченко заявили, что страдают от непогоды. Сильные дожди привели к тому, что в доме стены покрылись плесенью, а проводка в любой момент готова укоротить.

Напомним, Служба восстановления и развития инфраструктуры Одесской области объявила тендер на дополнительные работы по ремонту девятиэтажного дома в Сергеевке, поврежденного российскими ударами. Также управление капитального строительства Измаильского городского совета объявило тендер на создание в городе автоматизированной системы централизованного оповещения. Подрядчику готовы заплатить 8,4 млн. грн.