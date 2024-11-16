У Сергіївці шукають підрядника для ремонту пошкодженого будинку

Будинок у Сергіївці. Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області

Служба відновлення та розвитку інфраструктури Одеської області оголосила тендер на додаткові роботи з ремонту дев'ятиповерхового будинку в Сергіївці, пошкодженого російськими ударами. Очікувана вартість робіт становить майже 46 мільйонів гривень.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з оголошення на платформі Prozorro.

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Повідомлення про проведення тендеру. Фото: скриншот

Деталі тендеру

Згідно з даними системи електронних закупівель Prozorro, очікувана вартість закупівлі становить 45 955 000 грн. Аукціон, якщо буде конкуренція, заплановано на 3 грудня 2024 року. Завершити роботи планують до 31 грудня 2025 року, хоча раніше повідомлялося, що ремонт мають завершити до кінця поточного року.

У рамках ремонту заплановано виконання робіт з відновлення:

електропостачання;

водопостачання та каналізації;

ливневої каналізації;

системи громовідведення;

протипожежного захисту.

Крім того, передбачається впровадження енергоефективних заходів, які можуть включати встановлення склопакетів чи утеплення фасаду.

Фасад будинку, який ремонтують. Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області

Інші тендери на відновлення будинку

Після трагічного інциденту, що спричинив руйнування багатоповерхівки, розпочалися активні відновлювальні роботи. У грудні 2022 року було виділено понад 10 млн грн на перші етапи ремонту. Однак угода була укладена з порушеннями, тому роботу підрядника було припинено, а правоохоронні органи почали розслідування.

Новий тендер, оголошений у жовтні 2023 року, передбачав комплексну відбудову будівлі з внутрішнім і зовнішнім оздобленням, влаштуванням всіх комунікацій та їх підключення до мережі. Підрядника обрали у грудні, а роботи оцінили у понад 75 млн грн.

Інформація про тендер. Фото: скриншот

Які роботи уже провели

Зазначимо, що відновлення будинку розпочалося 1 грудня 2023 року під керівництвом Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області. На цей момент уже відновлено конструкцію зруйнованої секції, зведено стіни та прокладено інженерні мережі. Завершення відбудови будинку планується до кінця 2024 року, аби мешканці змогли повернутися до своїх домівок.

Будинок, в який влучила ракета. Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області

Удар по житловому будинку в Сергіївці: що відомо

Житловий будинок у Сергіївці був зруйнований 1 липня 2022 року внаслідок російської ракетної атаки. Того трагічного дня російські військові випустили три ракети типу Х-22, одна з яких влучила в дев’ятиповерхівку, повністю знищивши перший під’їзд та частково пошкодивши два інші. Внаслідок удару загинули мешканці, які проживали з першого по четвертий поверх. Загалом було зруйновано або пошкоджено 106 квартир.

Нагадаємо, Управління капітального будівництва Ізмаїльської міської ради оголосило тендер на створення у місті автоматизованої системи централізованого оповіщення. Підряднику готові заплатити 8,4 млн грн. Також у Затоці за 1,2 млн грн відремонтують дитячий санаторій. Там планують полагодити дах, вікна і двері, пошкоджені через російський ракетний удар. Зазначимо, що селище регулярно зазнає ворожих обстрілів.