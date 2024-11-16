В Сергеевке ищут подрядчика для ремонта поврежденного дома

На восстановление дома в Сергеевке объявили дополнительный тендер
Служба обновления и развития инфраструктуры Одесской области объявила тендер на дополнительные работы по ремонту девятиэтажного дома в Сергеевке, поврежденного российскими ударами. Ожидаемая стоимость работ составляет около 46 миллионов гривен.
Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из объявления на платформе Prozorro.
Детали тендера
Согласно данным системы электронных закупок Prozorro, ожидаемая стоимость закупки составляет 45,955 млн грн. Аукцион, если будет конкуренция, намечен на 3 декабря 2024 года. Завершить работы планируют до 31 декабря 2025, хотя ранее сообщалось, что ремонт должны завершить до конца текущего года.
В рамках ремонта запланировано выполнение работ по восстановлению:
- электроснабжение;
- водоснабжение и канализации;
- ливневой канализации;
- системы громоотведения;
- противопожарной защиты.
Кроме того, предполагается внедрение энергоэффективных мер, которые могут включать установку стеклопакетов или утепление фасада.
Другие тендеры на восстановление дома
После трагического инцидента, повлекшего разрушение многоэтажки, начались активные восстановительные работы. В декабре 2022 года было выделено более 10 млн. грн. на первые этапы ремонта. Однако соглашение было заключено с нарушениями, поэтому работа подрядчика была прекращена, а правоохранительные органы начали расследование.
Новый тендер, объявленный в октябре 2023 года, предусматривал комплексное восстановление здания с внутренней и внешней отделкой, устройством всех коммуникаций и их подключение к сети. Подрядчика избрали в декабре, а работы оценили более чем в 75 млн грн.
Какие работы уже провели
Отметим, что восстановление дома началось 1 декабря 2023 под руководством Службы восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области. К настоящему моменту уже восстановлена конструкция разрушенной секции, возведены стены и проложены инженерные сети. Завершение восстановления дома планируется до конца 2024 года, чтобы жильцы смогли вернуться в свои дома.
Удар по жилому дому в Сергеевке: что известно
Жилой дом в Сергеевке был разрушен 1 июля 2022 года в результате российской ракетной атаки. В тот трагический день российские военные выпустили три ракеты типа Х-22, одна из которых попала в девятиэтажку, полностью уничтожив первый подъезд и частично повредив два других. В результате удара погибли жители, проживавшие с первого по четвертый этаж. В общей сложности было разрушено или повреждено 106 квартир.
Напомним, управление капитального строительства Измаильского городского совета объявило тендер на создание в городе автоматизированной системы централизованного оповещения. Подрядчику готовы заплатить 8,4 млн. грн. Также в Затоке за 1,2 млн грн отремонтируют детский санаторий. Там планируют починить крышу, окна и двери, поврежденные из-за российского ракетного удара. Отметим, что поселок регулярно подвергается вражеским обстрелам.
Читайте Новини.LIVE!