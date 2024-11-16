В Сергеевке ищут подрядчика для ремонта поврежденного дома

Дом в Сергеевке. Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области

Служба обновления и развития инфраструктуры Одесской области объявила тендер на дополнительные работы по ремонту девятиэтажного дома в Сергеевке, поврежденного российскими ударами. Ожидаемая стоимость работ составляет около 46 миллионов гривен.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из объявления на платформе Prozorro.

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Уведомление о проведении тендера. Фото: скриншот

Детали тендера

Согласно данным системы электронных закупок Prozorro, ожидаемая стоимость закупки составляет 45,955 млн грн. Аукцион, если будет конкуренция, намечен на 3 декабря 2024 года. Завершить работы планируют до 31 декабря 2025, хотя ранее сообщалось, что ремонт должны завершить до конца текущего года.

В рамках ремонта запланировано выполнение работ по восстановлению:

электроснабжение;

водоснабжение и канализации;

ливневой канализации;

системы громоотведения;

противопожарной защиты.

Кроме того, предполагается внедрение энергоэффективных мер, которые могут включать установку стеклопакетов или утепление фасада.

Фасад ремонтируемого дома. Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области

Другие тендеры на восстановление дома

После трагического инцидента, повлекшего разрушение многоэтажки, начались активные восстановительные работы. В декабре 2022 года было выделено более 10 млн. грн. на первые этапы ремонта. Однако соглашение было заключено с нарушениями, поэтому работа подрядчика была прекращена, а правоохранительные органы начали расследование.

Новый тендер, объявленный в октябре 2023 года, предусматривал комплексное восстановление здания с внутренней и внешней отделкой, устройством всех коммуникаций и их подключение к сети. Подрядчика избрали в декабре, а работы оценили более чем в 75 млн грн.

Информация о тендере. Фото: скриншот

Какие работы уже провели

Отметим, что восстановление дома началось 1 декабря 2023 под руководством Службы восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области. К настоящему моменту уже восстановлена конструкция разрушенной секции, возведены стены и проложены инженерные сети. Завершение восстановления дома планируется до конца 2024 года, чтобы жильцы смогли вернуться в свои дома.

Дом, в который попала ракета. Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области

Удар по жилому дому в Сергеевке: что известно

Жилой дом в Сергеевке был разрушен 1 июля 2022 года в результате российской ракетной атаки. В тот трагический день российские военные выпустили три ракеты типа Х-22, одна из которых попала в девятиэтажку, полностью уничтожив первый подъезд и частично повредив два других. В результате удара погибли жители, проживавшие с первого по четвертый этаж. В общей сложности было разрушено или повреждено 106 квартир.

Напомним, управление капитального строительства Измаильского городского совета объявило тендер на создание в городе автоматизированной системы централизованного оповещения. Подрядчику готовы заплатить 8,4 млн. грн. Также в Затоке за 1,2 млн грн отремонтируют детский санаторий. Там планируют починить крышу, окна и двери, поврежденные из-за российского ракетного удара. Отметим, что поселок регулярно подвергается вражеским обстрелам.