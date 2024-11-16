Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow На восстановление дома в Сергеевке объявили дополнительный тендер arrow

На восстановление дома в Сергеевке объявили дополнительный тендер

16 ноября 2024 18:24
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
В Сергеевке ищут подрядчика для ремонта поврежденного дома
Дом в Сергеевке. Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Служба обновления и развития инфраструктуры Одесской области объявила тендер на дополнительные работы по ремонту девятиэтажного дома в Сергеевке, поврежденного российскими ударами. Ожидаемая стоимость работ составляет около 46 миллионов гривен.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из объявления на платформе Prozorro.

Читайте также:
Сергеевка - фото 1
Уведомление о проведении тендера. Фото: скриншот

Детали тендера

Согласно данным системы электронных закупок Prozorro, ожидаемая стоимость закупки составляет 45,955 млн грн. Аукцион, если будет конкуренция, намечен на 3 декабря 2024 года. Завершить работы планируют до 31 декабря 2025, хотя ранее сообщалось, что ремонт должны завершить до конца текущего года.

В рамках ремонта запланировано выполнение работ по восстановлению:

  • электроснабжение;
  • водоснабжение и канализации;
  • ливневой канализации;
  • системы громоотведения;
  • противопожарной защиты.

Кроме того, предполагается внедрение энергоэффективных мер, которые могут включать установку стеклопакетов или утепление фасада.

Сергеевка - фото 2
Фасад ремонтируемого дома. Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области

Другие тендеры на восстановление дома

После трагического инцидента, повлекшего разрушение многоэтажки, начались активные восстановительные работы. В декабре 2022 года было выделено более 10 млн. грн. на первые этапы ремонта. Однако соглашение было заключено с нарушениями, поэтому работа подрядчика была прекращена, а правоохранительные органы начали расследование.

Новый тендер, объявленный в октябре 2023 года, предусматривал комплексное восстановление здания с внутренней и внешней отделкой, устройством всех коммуникаций и их подключение к сети. Подрядчика избрали в декабре, а работы оценили более чем в 75 млн грн.

На восстановление дома в Сергеевке объявили дополнительный тендер - фото 3
Информация о тендере. Фото: скриншот

Какие работы уже провели

Отметим, что восстановление дома началось 1 декабря 2023 под руководством Службы восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области. К настоящему моменту уже восстановлена конструкция разрушенной секции, возведены стены и проложены инженерные сети. Завершение восстановления дома планируется до конца 2024 года, чтобы жильцы смогли вернуться в свои дома.

Сергеевка - фото 3
Дом, в который попала ракета. Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области

Удар по жилому дому в Сергеевке: что известно

Жилой дом в Сергеевке был разрушен 1 июля 2022 года в результате российской ракетной атаки. В тот трагический день российские военные выпустили три ракеты типа Х-22, одна из которых попала в девятиэтажку, полностью уничтожив первый подъезд и частично повредив два других. В результате удара погибли жители, проживавшие с первого по четвертый этаж. В общей сложности было разрушено или повреждено 106 квартир.

Напомним, управление капитального строительства Измаильского городского совета объявило тендер на создание в городе автоматизированной системы централизованного оповещения. Подрядчику готовы заплатить 8,4 млн. грн. Также в Затоке за 1,2 млн грн отремонтируют детский санаторий. Там планируют починить крышу, окна и двери, поврежденные из-за российского ракетного удара. Отметим, что поселок регулярно подвергается вражеским обстрелам.

Одесса тендер Одесская область Одесская ОГА Новости Одессы ракетный удар

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

19:00 Зеленский встретился с главой МИД Японии — о чем говорили

18:57 Погода на Львовщине — синоптики предупредили об опасных явлениях

18:51 Коваль заявил, что количество КРС достигло исторического минимума

18:30 Грузия — Украина — удивил ли Ребров составом на матч Лиги Наций

18:29 В Украине резко изменится погода завтра — синоптики дали прогноз

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

18:27 Захват заложников в Париже — полиция задержала злоумышленника

18:24 На восстановление дома в Сергеевке объявили дополнительный тендер

18:01 Охранник Тищенко выпущен из СИЗО — заключено соглашение

18:01 Украина разработала четыре вида собственных ракет, — Зеленский

Text

17:59 Медиков массово переводят в пехоту без подготовки, — Скороход

19:00 Зеленский встретился с главой МИД Японии — о чем говорили

18:57 Погода на Львовщине — синоптики предупредили об опасных явлениях

18:51 Коваль заявил, что количество КРС достигло исторического минимума

18:30 Грузия — Украина — удивил ли Ребров составом на матч Лиги Наций

18:29 В Украине резко изменится погода завтра — синоптики дали прогноз

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

18:27 Захват заложников в Париже — полиция задержала злоумышленника

18:24 На восстановление дома в Сергеевке объявили дополнительный тендер

18:01 Охранник Тищенко выпущен из СИЗО — заключено соглашение

18:01 Украина разработала четыре вида собственных ракет, — Зеленский

17:58 Какие штрафы за незаконный вылов рыбы — за что наказывают рыбаков

Эксклюзив

12:12 Насколько реальны выборы в Украине в мае — кто может повлиять

06:40 Стоимость латуни в Украине — цены за 1 кг лома в ноябре

Эксклюзив

06:37 Украина без помощи США — успеют ли передать активы РФ

14 ноября 2024

17:43 Новые правила войны — что победа Трампа изменит для Украины

06:03 Цены на недвижимость в ноябре — какая стоимость аренды в Киеве

13 ноября 2024

06:40 Цены на медь в ноябре — стоимость цветных металлов в Украине

06:04 Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

12 ноября 2024

14:18 Больше, чем у депутатов — минимальная пенсия для одесситов

06:40 Цены на чермет в ноябре — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине высокие цены на подсолнечник — стоимость зерна в ноябре

Text

17:59 Медиков массово переводят в пехоту без подготовки, — Скороход

Text

05:44 Выборы в 2025 году проводить опасно — бывший глава ЦИК

15 ноября 2024
Text

23:20 Нардеп заявила, что украинцам продают пустые повестки

Text

20:38 Местная власть не реагировала на жалобы из спецшколы, — юрист

Text

20:13 В ЦИК ответили, ведется ли подготовка к выборам в Украине

Text

20:06 Сколько работников ТЦК не имеют боевого опыта — объяснение

Text

17:53 Работник ТЦК открыл огонь по человеку — эфир Вечір.LIVE

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

Text

13:17 Сколько уклонисты платят дельцам за побег за границу — ГПСУ

Text

13:00 Стрельба возле ТЦК на Закарпатье — эфир День.LIVE

Text

12:43 В ГПСУ ответили, стало ли больше нарушителей границы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

4 ноября 2024

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд

06:01 Пенсионеры получат 1 тыс. грн доплаты — кто в списке