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На Одещині встановлять сирени за 8,5 млн

14 листопада 2024 14:57
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Ізмаїлі витратять 8,5 млн на сирени — вони почнуть працювати через рік
Сирена на стовпі. Фото: ілюстративне/Моя Київщина
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Управління капітального будівництва Ізмаїльської міської ради оголосило тендер на створення у місті автоматизованої системи централізованого оповіщення. Підряднику готові заплатити 8,4 млн грн.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з оголошення на платформі Prozorro

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Оголошення про тендер. Фото: Prozorro

Що купують

У тендерній документації йдеться про систему, що складається з 19 базових станцій оповіщення, пульту керування, модуля розширення цифрового радіозв'язку та автоматизованого робочого місця. Аукціон має відбутися 28 листопада, але завершити роботи планують до 23 грудня наступного року. Це означає, що оповіщати населення сирени почнуть не раніше 2026 року.  

Інші дороги тендери в Одеській області 

Нагадаємо, в Ізмаїлі ремонтують укриття Дунайського інституту Одеської морської академії. Загальна вартість реконструкції складає 3,8 млн грн. Роботи доручили фірмі, власник якої фігурує одразу в двох кримінальних провадженнях.

Також у Затоці за 1,2 млн грн відремонтують дитячий санаторій. Там планують полагодити дах, вікна і двері, пошкоджені через російський ракетний удар. Зазначимо, що селище регулярно зазнає ворожих обстрілів.

тендер Одеська область Одеська ОДА закупівлі сирена

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