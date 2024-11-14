В Ізмаїлі витратять 8,5 млн на сирени — вони почнуть працювати через рік

Сирена на стовпі. Фото: ілюстративне/Моя Київщина

Управління капітального будівництва Ізмаїльської міської ради оголосило тендер на створення у місті автоматизованої системи централізованого оповіщення. Підряднику готові заплатити 8,4 млн грн.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з оголошення на платформі Prozorro.

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Оголошення про тендер. Фото: Prozorro

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У тендерній документації йдеться про систему, що складається з 19 базових станцій оповіщення, пульту керування, модуля розширення цифрового радіозв'язку та автоматизованого робочого місця. Аукціон має відбутися 28 листопада, але завершити роботи планують до 23 грудня наступного року. Це означає, що оповіщати населення сирени почнуть не раніше 2026 року.

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Нагадаємо, в Ізмаїлі ремонтують укриття Дунайського інституту Одеської морської академії. Загальна вартість реконструкції складає 3,8 млн грн. Роботи доручили фірмі, власник якої фігурує одразу в двох кримінальних провадженнях.

Також у Затоці за 1,2 млн грн відремонтують дитячий санаторій. Там планують полагодити дах, вікна і двері, пошкоджені через російський ракетний удар. Зазначимо, що селище регулярно зазнає ворожих обстрілів.