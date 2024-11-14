В Измаиле потратят 8,5 млн на сирены — они начнут работать через год

Сирена на столбе. Фото: иллюстративное/Моя Киевщина

Управление капитального строительства Измаильского городского совета объявило тендер на создание в городе автоматизированной системы централизованного оповещения. Подрядчику готовы заплатить 8,4 млн грн.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из объявления на платформе Prozorro.

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Объявление о тендере. Фото: Prozorro

Что покупают

В тендерной документации говорится о системе, состоящей из 19 базовых станций оповещения, пульта управления, модуля расширения цифровой радиосвязи и автоматизированного рабочего места. Аукцион должен пройти 28 ноября, но завершить работы планируют до 23 декабря следующего года. Это означает, что оповещать население сирены начнут не раньше 2026 года.

Другие дороги тендеры в Одесской области

Напомним, в Измаиле ремонтируют укрытие Дунайского института Одесской морской академии. Общая стоимость реконструкции составляет 3,8 млн грн. Работы поручили фирме, владелец которой фигурирует сразу в двух уголовных производствах.

Также в Затоке за 1,2 млн грн отремонтируют детский санаторий. Там планируют починить крышу, окна и двери, поврежденные из-за российского ракетного удара. Отметим, что поселок регулярно подвергается вражеским обстрелам.