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Будувати укриття на Одещині довірили фігуранту корупційних справ

13 листопада 2024 15:23
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Укриття у виші в Ізмаїлі ремонтує фірма з сумнівною репутацією — деталі
Студенти морської академії в Ізмаїлі на парах. Фото: ілюстративне/Facebook
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

В Ізмаїлі доплатять понад 1 млн грн за ремонт укриття Дунайського інституту Одеської морської академії. Загальна вартість робіт складає 3,8 млн грн. Підрядник фігурує одразу у двох кримінальних провадженнях.

Про це повідомляє видання "Антикорупційний вимір"

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Що роблять

Капремонт частини підвалу керівництво вишу замовило ще у вересні. Підрядник мав переробити її під укриття. Вартість робіт склала понад 2,6 млн грн. В аукціоні брав участь єдиний учасник — фірма "Васольбудстрой". У листопаді інститут провів ще один тендер, на додаткові роботи з ремонту бетонного покриття та покрівлі у тому ж підвалі за понад 1,2 млн грн. Підряд отримала та ж сама компанія.  

Зазначимо, що спочатку йшлося про завершення робіт за місяць, але згодом здачу об'єкта перенесли до кінця року.

Хто робить

 

Власником і директором фірми "Васольбудстрой" є Василь Кінєв. За даними видання, він є обвинувачуваним одразу у двох кримінальних провадженнях. У першому йдеться про розкрадання грошей та службове підроблення під час реконструкції спортивного майданчика у Криничному у 2021 році. Друга стосується привласнення і розтрати майна у Городненській громаді. 

Нагадаємо, Одеський порт купив дорогі автівки у фірми, пов'язаної зі скандальним бізнесменом Борисом Кауфманом. Також Ізмаїльський порт купує техніку у компанії, яка веде бізнес у Росії.  

ремонт корупція тендер Одеська область Одеська ОДА

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