Порт Ізмаїл хоче купити сміттєвоз у бізнесмена зі зв'язками у РФ

Власник фірми "Альфатекс" Микола Корецький. Фото: Полтавська хвиля

Ізмаїльський морський торговельний порт має намір укласти договір про купівлю сміттєвозу з фірмою "Альфатекс" з Кременчука. Продавцеві заплатять 4,9 млн грн.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з оголошення на платформі Prozorro.

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Що купують

Йдеться про сміттєвоз з бічним навантаженням 2024 року випуску. У машині мають бути кондиціонер і бункер об'ємом не менше 15 куб. м. Крім того, обов'язковою є можливість регулювання сидіння водія.

Хто продає

Власником фірми "Альфатекс" є депутат Полтавської обласної ради Микола Корецький. У своїй декларації за 2023 рік він вказав житловий будинок у тимчасово окупованому Криму, а також будинок, гараж, дві земельні ділянки та майстерню у Росії. Крім того, бізнесмен має корпоративні права у російських фірмах "Актив Плюс", "Рускраз", "КрАЗ Ростов", "КрАЗ НН" і "Хотел Рус". За даними незалежного антикорупційного центру NGL.media, Микола Корецький може бути власником готелю під Москвою, де зупиняються виробники російської бронетехніки.

Нагадаємо, в Одесі фірмі без спеціалістів ледь не віддали 90 млн грн за ремонт школи. Також тендер на ремонт будівель і котельні одного з навчально-виховних комплексів виграла компанія, яка не мала засобів для таких робіт.