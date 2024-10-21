В Одесі сумнівній фірмі ледь не заплатили 90 млн грн

Реконструкція будівлі школи. Фото: БЕБ

В Одесі ремонт школи доручили фірмі, яка не має кваліфікованих працівників-будівельників. Завдяки втручанню Бюро економічної безпеки тендер скасували.

Про це повідомили у територіальному управлінні БЕБ в Одеській області у понеділок, 21 жовтня.

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Сумнівний підрядник

Йдеться про реконструкцію будівлі загальноосвітньої школи. Підрядник погодився виконати роботи за 90 млн грн. Втім, аналітики БЕБ виявили, що на підприємстві немає спеціалістів, які б могли виконувати ремонт. До того ж, підприємство взагалі не має досвіду аналогічних робіт. Крім того, підрядник навмисно завищив показники податкової звітності, щоби відповідати вимогам тендеру.

Інші справи БЕБ на Одещині

У БЕБ зазначили, що з початку року аналітики Бюро упередили розтрату понад 1 млрд грн бюджетних коштів. Ми вже писали про експортера зерна, який намагався ухилитися від податків на 15 млн грн. Також на Одещині ледь не заплатили 80 млн грн за ремонт навчально-виховних комплексів фірмі, яка не мала матеріально-технічної бази для таких робіт.