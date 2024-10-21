В Одессе сомнительной фирме чуть не заплатили 90 млн грн

Реконструкция здания школы. Фото: БЭБ

В Одессе ремонт школы поручили фирме, не имеющей квалифицированных работников-строителей. Благодаря вмешательству Бюро экономической безопасности тендер был отменен.

Об этом сообщили в территориальном управлении БЭБ в Одесской области в понедельник, 21 октября.

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Сомнительный подрядчик

Речь идет о реконструкции здания общеобразовательной школы. Подрядчик согласился выполнить работы за 90 млн. грн. Однако аналитики БЭБ обнаружили, что на предприятии нет специалистов, которые могли бы выполнять ремонт. К тому же предприятие вообще не имеет опыта аналогичных работ. Кроме того, подрядчик намеренно завысил показатели налоговой отчетности, чтобы отвечать требованиям тендера.

Другие дела БЭБ в Одесской области

В БЭБ отметили, что с начала года аналитики Бюро предотвратили растрату более 1 млрд грн бюджетных средств. Мы уже писали об экспортере зерна, пытавшемся уклониться от налогов на 15 млн грн. Также в Одесской области едва не заплатили 80 млн грн за ремонт учебно-воспитательных комплексов фирме, которая не имела материально-технической базы для таких работ.