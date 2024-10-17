Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Одесі бізнесмен обманув державу на 15 млн грн — подробиці arrow

В Одесі бізнесмен обманув державу на 15 млн грн — подробиці

17 жовтня 2024 15:26
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одесі бізнесмен ухилився від подактів на величезну суму
Зерно у контейнері. Фото: ілюстративне/superagronom
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

В Одесі викрили чергову схему ухиляння від податків. Цього разу на лаві підсудних опинився директор фірми, яка займається оптовою торгівлею зерном. Через його дії держбюджет недоотримав 14,7 млн грн.

Про це повідомили у пресслужбі Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області.

Читайте також:

Що сталося

За даними слідства, протягом першого кварталу 2024 року фірма отримала 15 тис. тонн пшениці вартістю понад 81 млн грн. Продукцію підприємство мало експортувати через порти Одещини до Сейшельських островів. 

Кількість фактично проданої продукції та дохід компанії виявилися в рази більшими, ніж директор вказав у податковій декларації. 

Що буде з бізнесменом

Справу проти керівника фірми скерували до суду. Його обвинувачують в ухиленні від податків в особливо великих розмірах. За цей злочин передбачено штраф від 255 тис. грн до 425 тис. грн з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Зазначимо, що несплачену суму податку вже повернули державі. 

Нагадаємо, на Одещині директор одного з підприємств створив фіктивну юридичну особу, щоб незаконно вивозити сільгосппродукцію з України.

Також в Одеському порту затримали вантаж зерна, який намагалися вивезти за кордон без будь-яких документів. Як виявилося, підприємець-експортер планомірно ухилявся від податків.

Одеса Одеська область Бюро економічної безпеки податки зерно

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

16:00 Погода як взимку — завтра Львів накриють заморозки та тумани

15:56 Чорне море перетворюється на Мертве — як РФ знищує дельфінів

Термінова новина

15:27 У Сумах було чути гучний вибух

15:26 В Одесі бізнесмен обманув державу на 15 млн грн — подробиці

15:26 Зеленський попередив про наслідки, якщо партнери не підтримають План перемоги

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК - 80x80

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК

15:25 Україна планує продавати держбанки — Зеленський підписав закон

15:25 Паспорт і шлюб — які ще послуги недоступні без військового квитка

15:23 Зеленський заявив про підготовку КНДР до участі у війні в Україні

15:03 Зеленський просить ЄС терміново надати 35 мільярдів євро — що відомо

14:59 Зеленський зустрівся з головою Євроради — які важливі питання обговорили

16:00 Погода як взимку — завтра Львів накриють заморозки та тумани

15:56 Чорне море перетворюється на Мертве — як РФ знищує дельфінів

Термінова новина

15:27 У Сумах було чути гучний вибух

15:26 В Одесі бізнесмен обманув державу на 15 млн грн — подробиці

15:26 Зеленський попередив про наслідки, якщо партнери не підтримають План перемоги

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК - 80x80

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК

15:25 Україна планує продавати держбанки — Зеленський підписав закон

15:25 Паспорт і шлюб — які ще послуги недоступні без військового квитка

15:23 Зеленський заявив про підготовку КНДР до участі у війні в Україні

15:03 Зеленський просить ЄС терміново надати 35 мільярдів євро — що відомо

14:59 Зеленський зустрівся з головою Євроради — які важливі питання обговорили

06:40 Скільки коштує латунь в Україні — ціни на кольорові метали у жовтні

Новина з відео

06:08 Бали та нова система нарахувань — що готують українцям у пенсійній реформі

15 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Картопля по 30 лише початок — як зміняться ціни на продукти в Україні

Новина з фото

06:43 Вбивство чи самогубство — за яких обставин 65 років тому помер Степан Бандера

06:40 Ціни на алюміній продовжують рости — скільки коштують кольорові метали у жовтні

06:07 У НАТО по частинах та удари вглиб РФ — підсумки західного турне Зеленського

14 жовтня 2024
Ексклюзив

19:04 Тест ДНК не причина — чому не визнають батьківство загиблого військового

Новина з відео

12:36 В Україні створили перший фентезі-світ — хто ці герої та в чому їхня сила

06:16 В Україні зміниться ціна газу — як порахувати, скільки ви заплатите у 2025 році

12 жовтня 2024

06:16 У Києві змінились ціни на оренду — як у столиці зросла вартість житла у жовтні

Text

13:12 Деталі розмови Зеленського з Байденом та ракети для України — ефір День.LIVE

Text

13:02 Військові скаржаться на відсутність РЕБів на позиціях піхоти

Text

08:00 Нова дата "Рамштайну" та План перемоги України — ефір Ранок.LIVE

Text

07:26 Кім розповів, що по всій Україні мобільні вогневі групи будуть переформатовані

Text

01:55 Більшість ВПО опинилася за межею бідності, — нардеп

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК - 80x80

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК

Text

00:13 Нардеп заявив, що держава не зможе забезпечити всіх ВПО житлом

16 жовтня 2024
Text

19:48 В НАТО відповіли, коли запросять Україну до Альянсу — репортаж

Text

18:00 Експерт з енергетики Корольчук попередив про більшу кількість аварій на тепломережах взимку

Text

17:50 Зеленський шокував Росію Планом перемоги та участь КНДР у війні — ефір Вечір.LIVE

Text

17:41 Глава Куп'янської МВА повідомив про наступ росіян, який не припиняється

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

11 жовтня 2024

10:13 Понад 30 постраждалих та загиблі — у ДСНС показали наслідки ДТП біля Львова

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують