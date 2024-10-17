В Одесі бізнесмен ухилився від подактів на величезну суму

Зерно у контейнері. Фото: ілюстративне/superagronom

В Одесі викрили чергову схему ухиляння від податків. Цього разу на лаві підсудних опинився директор фірми, яка займається оптовою торгівлею зерном. Через його дії держбюджет недоотримав 14,7 млн грн.

Про це повідомили у пресслужбі Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області.

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Що сталося

За даними слідства, протягом першого кварталу 2024 року фірма отримала 15 тис. тонн пшениці вартістю понад 81 млн грн. Продукцію підприємство мало експортувати через порти Одещини до Сейшельських островів.

Кількість фактично проданої продукції та дохід компанії виявилися в рази більшими, ніж директор вказав у податковій декларації.

Що буде з бізнесменом

Справу проти керівника фірми скерували до суду. Його обвинувачують в ухиленні від податків в особливо великих розмірах. За цей злочин передбачено штраф від 255 тис. грн до 425 тис. грн з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Зазначимо, що несплачену суму податку вже повернули державі.

Нагадаємо, на Одещині директор одного з підприємств створив фіктивну юридичну особу, щоб незаконно вивозити сільгосппродукцію з України.

Також в Одеському порту затримали вантаж зерна, який намагалися вивезти за кордон без будь-яких документів. Як виявилося, підприємець-експортер планомірно ухилявся від податків.