На Одещині викрили хитру схему ухилення від податків

Працівники БЕБ оглядають контейнери. Фото: БЕБ

Директор одного з підприємств створив фіктивну юридичну особу, щоб незаконно вивозити сільгосппродукцію з України. Усього з початку року в Одеській області викрили понад два десятки фірм, які проводили оборудки з зерном.

Про це повідомили у пресслужбі Бюро економічної безпеки.

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Фіктивний експортер

За даними Бюро, підприємець подав на реєстрацію фірми документи із завідомо неправдивою інформацією. Надалі реквізити компанії планували використовувати для експорту необлікованого зерна через порти Одещини.

Директору повідомили про підозру у підробленні реєстраційних документів. Якщо суд визнає бізнесмена винним, йому загрожує штраф від 136 тис. грн до 170 тис. грн, або навіть від трьох до п'яти років ув'язнення.

Космічні збитки

За словами керівника теруправління БЕБ в Одеській області Сергія Мунтяна, з початку року бюро скерувало до суду 24 справи про ухиляння податків під час експорту зерна.

"Загальна сума відшкодованих збитків — майже мільярд грн", — зазначив він.

Нагадаємо, з початку року митники затримали контрабанду на 430 млн грн. Найчастіше намагалися провезти промислові товари і транспортні засоби.

Також бізнес одеського "короля контрабанди" Вадима Альперіна передали державі.