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Убытки на миллиард — на Одесчине разоблачили подставную фирму

10 октября 2024 14:44
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одесской области разоблачили хитрую схему уклонения от налогов
Работники БЭБ осматривают контейнеры. Фото: БЭБ
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Директор одного из предприятий создал фиктивное юридическое лицо, чтобы незаконно вывозить сельхозпродукцию из Украины. Всего с начала года в Одесской области разоблачили более двух десятков фирм, которые производили сделки с зерном.

Об этом сообщили в пресс-службе Бюро экономической безопасности.

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Фиктивный экспортер

По данным Бюро, предприниматель подал на регистрацию фирмы документы с заведомо ложной информацией. В дальнейшем реквизиты компании планировали использовать для экспорта неучтенного зерна через одесские порты.

Директору сообщили о подозрении в подлоге регистрационных документов. Если суд признает бизнесмена виновным, ему грозит штраф от 136 тыс. грн до 170 тыс. грн, или даже от трех до пяти лет заключения.

Космический ущерб

По словам руководителя теруправления БЭБ в Одесской области Сергея Мунтяна, с начала года бюро направило в суд 24 дела об уклонении налогов при экспорте зерна.

"Общая сумма возмещенного ущерба  почти миллиард грн", — отметил он.

Напомним, с начала года таможенники задержали контрабанду на 430 млн грн. Чаще пытались провезти промышленные товары и транспортные средства.

Также бизнес одесского "короля контрабанды" Вадима Альперина передали государству.

Одесса Бюро экономической безопасности зерно экспорт зерна Новости Одессы

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